سرمربی تیم مس رفسنجان گفت: لیاقت کسب جایگاه خوب در جدول رده بندی را داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مجتبی جباری، سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان پس از شکست تیمش مقابل تیم پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی خیلی خوبی انجام دادیم. با وجود ۱۰ نفره شدن، همه تلاش خود را برای به تساوی کشیدن بازی انجام دادیم. بهانه نیست، اما در این فرصت کم بازیکنان همراهی کردند. همه دیدند که سطح کیفی بازیکنان چه قدر خوب است.
او افزود: بازیکنان منظم و خوب کار کردند. دست ما بسته است و برای تعویضها به مشکل میخوریم. برخی بازیکنان از نظر شرایط بدنی ایدهآل نیستند، اما از بازیکنان خیلی راضی هستم چرا که جلوی تیم بالای جدول بازی جسورانهای انجام دادند.
سرمربی مس رفسنجان تصریح کرد: مطمئن باشید در نیم فصل دوم با جذب بازیکنان مدنظر نتایج خیلی خوبی خواهیم گرفت. لیاقت کسب جایگاه خوب در جدول را داریم.
جباری درباره عملکرد داور بازی گفت: وقتی داور را صدا میزنند تا صحنه را ببیند، مربی تصور می کند که خطا به نفع تیمش گرفته می شود. باید ببینیم نظر سایر داورها چیست. یک مقدار سوت زدن داور در درگیریها باعث شد بازیکنان ما عصبی شوند. اخراج بازیکن ما هم روی همین اتفاق افتاد. به نظرم داور میتوانست متعادلتر قضاوت کند.
او درباره استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب مس گفت: از آنها خیلی راضی هستم. در نیم فصل دوم عملکرد خیلی بهتری خواهند داشت. تیم ما زمان مفیدی را از دست داده و آنقدر دغدغه وجود دارد که نمیدانیم به کدام رجوع کنیم.
سرمربی مس رفسنجان بیان کرد: اتفاقی رخ میدهد و میخواهید تعویض کنید، اما بازیکنی در آن پست ندارید. این باعث میشود روی برخی بازیکنان فشار زیادی وارد شود. نسبت به زمانی که داشتیم پیشرفت خوبی داشتهایم.
جباری ادامه داد: البته پنجره نقل و انتقالات باز شده و میتوانیم بازیکن بگیریم. یکی، ۲ بازیکن خارجی مدنظر داریم که تا اردوی کیش مشخص خواهند شد. لیست خروجی تیم هم مشخص کردهایم. شرایط بهگونهای است که هر تعداد ورودی داشته باشیم از آن سمت برای خروجی مشکلی نداریم.