باشگاه خبرنگاران جوان _ حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان ( دبیرخانه ) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به شرایط پایداری هوا در ۴۸ ساعت گذشته و وقوع پدیده مه گرفتگی واعلام شرایط پایدار جوی(مه دود) از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص ها ، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز شنبه ششم دیماه به شرح ذیل اعلام می گردد.

تعطیلی تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهرهای اراک و ساوه، کلیه کلاسهای دوره‌های آموزشی ابتدایی بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک وساوه و روستاهای، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه و مرزیجران، برگزار می‌گردد.

موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست، نظارت وجلوگیری از فعالیت‌ کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری اراک و ساوه و تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر تاکیدات است.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه شده است.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم وکنترل آلودگی در کوره های آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند و تعطیلی موقت واحد آندسازی ایرالکو بدلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت ونشر غیر هدایت شده، از دیگر موارد است.

همچنین توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز شده است.

در این اطلاعیه آمده است: ضمنا از آنجا که تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی دانشگاهها براساس شیوه نامه در زمان رسیدن شاخص به عدد بالاتر از ۲۰۰ صورت می‌پذیرد و هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر عهده روسای دانشگاهها است.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۸تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده ها و نظریه کارشناسی و پیش بینی وضعیت شاخصها برای روز بعد از تشکیل کارگروه توسط کلیه اعضا اتخاذ می‌شود.

همچنین یکی از ملاکهای تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاههای بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای اعلام نظر برای کل شهر نمی باشد.

خاطر نشان می سازد تصمیمات کارگروه بر اساس قانون و بصورت شفاف خدمت مردم اعلام می گردد و پاسخگویی به مطالبات به حق از اهم وظایف و تکالیف است.

