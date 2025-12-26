عمر بادگیر قمرود که به دوره قاجارها می رسد هر آجرش نشانی از مهارت معمارانی است که طبیعت را به خدمت آسایش انسان درآوردند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- بادگیر قمرود، همچون نگهبانی خاموش، هنوز بر فراز روستا ایستاده و نگاه هر رهگذر را به خود می‌کشد. 

دیوار‌ها و طاق‌های عمارت قمرود، هرچند فرسوده، اما هنوز روایتگر شکوه معماری قاجاری‌اند؛ معماری‌ای که با هوشمندی تمام خود را با اقلیم خشک این دشت هماهنگ کرده است. 

 هر آجر بادگیر قمرود یادآور قدرت و نفوذ تیول‌داران قاجاری و هر جریان باد از درونش، نشانی از مهارت معمارانی است که طبیعت را به خدمت آسایش انسان درآوردند. 

امروز وقتی گردشگران از مسیر‌های اصلی استان قم به روستای قمرود در بخش مرکزی شهرستان قم  می‌رسند، نه‌تنها با یک اثر تاریخی روبه‌رو می‌شوند، بلکه تجربه‌ای زنده از سبک زندگی و فرهنگ ایرانی در قرن نوزدهم را لمس می‌کنند. بادگیر و حوض‌خانه، با مرمت سال ۱۳۷۸، دوباره جان گرفته‌اند تا نسل‌های آینده نیز بتوانند در سایه‌شان تاریخ را نفس بکشند. 

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است

برچسب ها: آثار تاریخی قم ، قمرود
خبرهای مرتبط
بلاتکلیفی چندین ساله بلوار شهید سلیمانی قم/محور شمال به جنوب شهر با چهره‌ای برون‌شهری
مدیرآب و خاک جهاد کشاورزی قم خبر داد:
۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌است
فاجعه زیست محیطی در قم؛ تنها هزار هکتار خاک حاصلخیز باقی مانده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بودجه منتسب به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) صحت ندارد
درخشش بین‌المللی تصویرگر قمی برای «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک»
بودجه باید معیشت مردم را در نظر بگیرد / هشدار نسبت به گرانی و فساد
ایستگاه ۹۰ ساله قم در مسیر نوسازی
اختتامیه پانزدهمین همایش کشوری مسئولان جامعه فرهنگی قرآنی عصر در قم
استاندار قم: محله‌محوری زمینه‌ساز مشارکت مردم و ارتقای امنیت اجتماعی است
قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است
آخرین اخبار
قمرود؛ روستایی که بادگیرش تاریخ را زنده نگه داشته است
استاندار قم: محله‌محوری زمینه‌ساز مشارکت مردم و ارتقای امنیت اجتماعی است
بودجه منتسب به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) صحت ندارد
اختتامیه پانزدهمین همایش کشوری مسئولان جامعه فرهنگی قرآنی عصر در قم
ایستگاه ۹۰ ساله قم در مسیر نوسازی
درخشش بین‌المللی تصویرگر قمی برای «آرزو‌ها چه دور چه نزدیک»
بودجه باید معیشت مردم را در نظر بگیرد / هشدار نسبت به گرانی و فساد
گام بلند قم در مسیر درمان سرطان
پایان پسماندسوزی در جاده قدیم کاشان با گزارش مردمی و اقدام قضایی
واژگونی مرگبار سمند در محور اراک–سلفچگان
دست‌های رو به آسمان زائران حرم بانوی کرامت در شب آرزوها
ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه دنبال کرده است