در پی حمله فردی مسلح به چاقو و مواد شیمیایی در یک کارخانه تولید لاستیک در مرکز ژاپن، ۱۵ کارگر مجروح و راهی بیمارستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس آمار جدید منتشر شده توسط نهادهای امدادی ژاپن، در پی حمله با چاقو و یک ماده مایع ناشناخته در کارخانهای در مرکز این کشور، ۱۵ نفر مجروح شدند.
یکی از مقامات سازمان دفاع مدنی در شهر «میشیما» واقع در منطقه «شیزوکا» که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «هر ۱۵ مجروح حادثه به بیمارستان منتقل شدهاند.»
از میان این ۱۵ مصدوم، ۸ نفر بر اثر ضربات چاقو و ۷ نفر دیگر بر اثر پاشیده شدن مایعی که رسانههای محلی به نقل از منابع ناشناس آن را «وایتکس» معرفی کردهاند، آسیب دیدهاند.
به گفته دفاع مدنی، وضعیت ۵ نفر از مصدومان نیازمند «مراقبتهای اورژانسی» تشخیص داده شده، اما هنوز میزان دقیق وخامت حال آنها مشخص نیست؛ با این حال، تمامی مجروحان در زمان انتقال هوشیار بودهاند.
رسانههای ژاپنی از جمله شبکه «اناچکی» (NHK) گزارش دادند که مردی به اتهام تلاش برای قتل بازداشت شده است. این حمله در کارخانه شرکت «یوکوهاما رابر» در شهر میشیما رخ داده است؛ شرکتی که طبق اطلاعات وبسایتش، در زمینه تولید لاستیکهای کامیون و اتوبوس فعالیت میکند.
وقوع جرائم خشونتآمیز در ژاپن به دلیل قوانین بسیار سختگیرانه حمل سلاح و نرخ پایین قتل، بهندرت اتفاق میافتد. با این حال، هر از گاهی حملاتی با چاقو و حتی تیراندازی رخ میدهد که مشهورترین آنها ترور «شینزو آبه»، نخستوزیر اسبق ژاپن در سال ۲۰۲۲ بود.
منبع: النشره