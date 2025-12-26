در پی حمله فردی مسلح به چاقو و مواد شیمیایی در یک کارخانه تولید لاستیک در مرکز ژاپن، ۱۵ کارگر مجروح و راهی بیمارستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس آمار جدید منتشر شده توسط نهاد‌های امدادی ژاپن، در پی حمله با چاقو و یک ماده مایع ناشناخته در کارخانه‌ای در مرکز این کشور، ۱۵ نفر مجروح شدند.

یکی از مقامات سازمان دفاع مدنی در شهر «میشیما» واقع در منطقه «شیزوکا» که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «هر ۱۵ مجروح حادثه به بیمارستان منتقل شده‌اند.»

از میان این ۱۵ مصدوم، ۸ نفر بر اثر ضربات چاقو و ۷ نفر دیگر بر اثر پاشیده شدن مایعی که رسانه‌های محلی به نقل از منابع ناشناس آن را «وایتکس» معرفی کرده‌اند، آسیب دیده‌اند.

به گفته دفاع مدنی، وضعیت ۵ نفر از مصدومان نیازمند «مراقبت‌های اورژانسی» تشخیص داده شده، اما هنوز میزان دقیق وخامت حال آنها مشخص نیست؛ با این حال، تمامی مجروحان در زمان انتقال هوشیار بوده‌اند.

رسانه‌های ژاپنی از جمله شبکه «ان‌اچ‌کی» (NHK) گزارش دادند که مردی به اتهام تلاش برای قتل بازداشت شده است. این حمله در کارخانه شرکت «یوکوهاما رابر» در شهر میشیما رخ داده است؛ شرکتی که طبق اطلاعات وب‌سایتش، در زمینه تولید لاستیک‌های کامیون و اتوبوس فعالیت می‌کند.

وقوع جرائم خشونت‌آمیز در ژاپن به دلیل قوانین بسیار سخت‌گیرانه حمل سلاح و نرخ پایین قتل، به‌ندرت اتفاق می‌افتد. با این حال، هر از گاهی حملاتی با چاقو و حتی تیراندازی رخ می‌دهد که مشهورترین آنها ترور «شینزو آبه»، نخست‌وزیر اسبق ژاپن در سال ۲۰۲۲ بود.

منبع: النشره

پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
در بحبوحه تنش‌های تایوان؛
نخست وزیر ژاپن: برای مذاکره با چین آماده هستیم
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
استقبال امارات از تلاش‌های عربستان برای برقراری صلح در یمن
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 