مدارس ابتدایی استان قم بجز شهر‌های کهک، قاهان و دستجرد در روز شنبه ۶ دی‌ماه غیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به احتمال آلودگی هوا در روز آتی، تمامی مهد‌های کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس دوره اول و دوم ابتدایی در استان قم به جز شهر‌های کهک، قاهان و دستجرد در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز شنبه ۶ دی‌ماه، غیرحضوری خواهد بود.

گفتنی است مدارس دوره اول و دوم دبیرستان، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها در روز شنبه باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

 زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای نیز می‌توانند با نظر مدیران دستگاه‌ها از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز شنبه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.

منبع: استانداری قم 

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا
