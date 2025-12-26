معاون وزیر امور خارجه روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا را به تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اوکراین را به تلاش برای «خرابکاری» مذاکرات صلح متهم کرد و گفت متنی که کی‌یف این هفته ارائه داد «به طور اساسی متفاوت» از متنی است که مسکو با واشنگتن درباره آن گفت‌و‌گو کرده بود.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: «توانایی ما برای انجام آخرین تلاش‌ها و رسیدن به توافق به کار خودمان و اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد.»

وی افزود: «به ویژه در شرایطی که کی‌یف و حامیان آن در اتحادیه اروپا که طرفدار توافق نیست، تلاش‌های خود را برای خرابکاری در آن افزایش داده‌اند.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این هفته از یک طرح ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ خبر داد. او گفت که این طرح، خط مقدم فعلی را مسدود می‌کند و الزام اوکراین برای انصراف قانونی از پیوستن به ناتو را حذف می‌کند. او اذعان کرد که برخی از مفاد برای اوکراین نامطلوب است، اما گفت که مذاکره‌کنندگان در حذف درخواست‌ها برای خروج فوری اوکراین از منطقه دونتسک یا به رسمیت شناختن رسمی کنترل روسیه بر این منطقه موفق بوده‌اند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز گذشته اعلام کرده بود که مسکو در حال بررسی این طرح است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سرگئی ریابکوف ، مذاکرات آتش بس ، اوکراین
خبرهای مرتبط
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
زلنسکی: با ترامپ برای ملاقات در آینده نزدیک توافق کرده‌ایم 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
استقبال امارات از تلاش‌های عربستان برای برقراری صلح در یمن
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 