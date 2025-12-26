معاون وزیر امور خارجه روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا را به تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اوکراین را به تلاش برای «خرابکاری» مذاکرات صلح متهم کرد و گفت متنی که کییف این هفته ارائه داد «به طور اساسی متفاوت» از متنی است که مسکو با واشنگتن درباره آن گفتوگو کرده بود.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: «توانایی ما برای انجام آخرین تلاشها و رسیدن به توافق به کار خودمان و اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد.»
وی افزود: «به ویژه در شرایطی که کییف و حامیان آن در اتحادیه اروپا که طرفدار توافق نیست، تلاشهای خود را برای خرابکاری در آن افزایش دادهاند.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این هفته از یک طرح ۲۰ مادهای برای پایان دادن به جنگ خبر داد. او گفت که این طرح، خط مقدم فعلی را مسدود میکند و الزام اوکراین برای انصراف قانونی از پیوستن به ناتو را حذف میکند. او اذعان کرد که برخی از مفاد برای اوکراین نامطلوب است، اما گفت که مذاکرهکنندگان در حذف درخواستها برای خروج فوری اوکراین از منطقه دونتسک یا به رسمیت شناختن رسمی کنترل روسیه بر این منطقه موفق بودهاند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز گذشته اعلام کرده بود که مسکو در حال بررسی این طرح است.
منبع: خبرگزاری فرانسه