مالک باشگاه تراکتور بیانیه تندی خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی صدور حکم محرومیت هواداران تراکتور در بازی جام حذفی به دلیل اتفاقات بازی با پرسپولیس، محمدرضا زنوزی، مالک این باشگاه بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

«آقای تاج یا توان مدیریت فوتبال ایران را ندارد، یا اگر دارد، باید کناره‌گیری کند. اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند، باشگاه تراکتور هیچ دلیلی برای حضور در این لیگ نخواهد یافت. فوتبالی که امکان مدیریت عادلانه در آن وجود ندارد، بهتر است اساساً تعطیل شود.

باشگاه تراکتور هزینه نمی‌کند تا عده‌ای با سوءمدیریت به منافع خود برسند و در مقابل، هواداران ما هدف شعارهای قومیتی قرار گیرند؛ شعارهایی که یا با سکوت فدراسیون مواجه می‌شود یا بعضاً توسط ارکان آن نادیده گرفته می‌شود. این رفتارها قابل قبول نیست.

از مهندسی داوری‌ها گرفته تا بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها، همه‌چیز به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی علیه تراکتور طراحی شده است. شاید بتوان از برخی اتفاقات فنی گذشت، اما از توهین‌های قومیتی هرگز. نه من و نه هواداران تراکتور هیچ‌گاه از این مسئله عبور نخواهیم کرد.

جای تأسف است که به‌خاطر یک ناسزا علیه یک فرد، تراکتور با جریمه‌هایی بی‌سابقه مواجه می‌شود، اما در فصل گذشته، در ورزشگاه‌های مختلف، به تراکتور، بازیکنانش و مهم‌تر از همه به مردم ترک ایران توهین‌های قومیتی شد و فدراسیون هیچ اقدام جدی‌ای انجام نداد. این برخورد دوگانه، مصداق آشکار بی‌عدالتی است.