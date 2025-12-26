مالک باشگاه تراکتور بیانیه تندی خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی صدور حکم محرومیت هواداران تراکتور در بازی جام حذفی به دلیل اتفاقات بازی با پرسپولیس، محمدرضا زنوزی، مالک این باشگاه بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:
 
«آقای تاج یا توان مدیریت فوتبال ایران را ندارد، یا اگر دارد، باید کناره‌گیری کند. اگر قرار است این روند ادامه پیدا کند، باشگاه تراکتور هیچ دلیلی برای حضور در این لیگ نخواهد یافت. فوتبالی که امکان مدیریت عادلانه در آن وجود ندارد، بهتر است اساساً تعطیل شود.باشگاه تراکتور هزینه نمی‌کند تا عده‌ای با سوءمدیریت به منافع خود برسند و در مقابل، هواداران ما هدف شعارهای قومیتی قرار گیرند؛ شعارهایی که یا با سکوت فدراسیون مواجه می‌شود یا بعضاً توسط ارکان آن نادیده گرفته می‌شود. این رفتارها قابل قبول نیست.از مهندسی داوری‌ها گرفته تا بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها، همه‌چیز به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی علیه تراکتور طراحی شده است. شاید بتوان از برخی اتفاقات فنی گذشت، اما از توهین‌های قومیتی هرگز. نه من و نه هواداران تراکتور هیچ‌گاه از این مسئله عبور نخواهیم کرد.جای تأسف است که به‌خاطر یک ناسزا علیه یک فرد، تراکتور با جریمه‌هایی بی‌سابقه مواجه می‌شود، اما در فصل گذشته، در ورزشگاه‌های مختلف، به تراکتور، بازیکنانش و مهم‌تر از همه به مردم ترک ایران توهین‌های قومیتی شد و فدراسیون هیچ اقدام جدی‌ای انجام نداد. این برخورد دوگانه، مصداق آشکار بی‌عدالتی است.
 
مردمی که امروز مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند، همان مردمی هستند که در طول تاریخ، در جنگ هشت‌ساله و حتی در همین جنگ دوازده‌روزه که تبریز بیشترین حملات را تحمل کرد، پای ایران ایستادند. از دل همین مردم، سردارانی چون شهیدان باکری و باقری برخاستند؛ همان‌طور که همه اقوام ایران عزیز در دفاع از این سرزمین نقش داشته‌اند.خطاب من به آقای تاج و تمامی کسانی که در فدراسیون فوتبال حضور دارند، این است که تصور نکنند تراکتور وصله ناجور فوتبال ایران است. این بی‌مدیریتی‌ها، ناخواسته یا آگاهانه، به تفرقه میان اقوام کشور دامن می‌زند. اگر توان اصلاح این وضعیت را ندارید، مسئولیت را واگذار کنید.یا این فوتبال اصلاح می‌شود، یا باشگاه تراکتور کنار خواهد کشید و برای احقاق حقوق خود از مسیرهای قانونی و بین‌المللی، از جمله فیفا، اقدام خواهد کرد. اقوام این کشور از شعارهای قومیتی خسته شده‌اند و دیگر تحمل این شرایط را ندارند.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مردک کشور رو به هم نریز
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
آدم نادان امروز تیم تراکتور مساوی شد داری کشور رو به هم می ریزی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
آدم بی شعور ببین چی میگه امروز تیم تراکتور نتیجه نگرفت حالا داره تمام آذری رو مقابل تمام قومیتها قرار می ده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۲۳:۱۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
آقای مالک محترم باشگاه تراکتورسازی من خودم ترکم.ولی اول ایرانی ام.از شما در کمال احترام یک سئوال دارم.اولا خیلی بیجا می کنه هر کسی که به هر قوم و قومیت و مردمی در ایران توهین کنه از هر باشگاهی.ولی همچنین خیلی بیجا می کنه کسی که پشت طرفداری از یک تیم فوتبال پرچم بیگانه بیاره روی همون خاکی که خون اون شهدا رووش ریخته بچرخونه.بعضی ها در لباس طرفداری از تیم شما به ایران-مردم ایران--خاک ایران به نام خلیج فارس بدترین توهینها رو کردند شما نه توضیحی دادی نه اعلام برائت کردی نه عذرخواهی کردی.ککت هم نگزید.توهین قومیتی در هر شکلی از طرف هر تیم و هواداری محکوم و غیرقابل قبوله.سدوالم از شما اینه که نطرتون راجع به توهینهای ملیتی چیه؟ چرا در مقابل این همه توهین به ایران و سایر اقوام ایرانی شما و مدیران تیمت سکوت کردید؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مردک اگر از جنگ هشت ساله دم می زنی کل ایران با هرقومیتی با هر زبانی با هر رنگی با هر لباسی پای ایران ایستادند فقط یک استان و شهر نبود اگر شما کمک کردید مردم شهرهای مرزی خانه های خود را دادند هرروز زیر بمب های بعثی ها زندگی کردنند پس جنگ هشت ساله به نفع خودت سند نزن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
بابا چقدر رو داری خجالت بکش فوتبال ایران رو با پول از مسیر ورزش دور کردی استقلال و پرسپولیس حدود صد سال با یکدیگر رقابت دارند ولی ازاین مسائل در این دوتا تیم نمی بینی هردو تیم باهم دوست و رفیق هستند اینقدر که شماها توهین میکنید در ایران هیچ تیمی توهین نمیکند
۰
۱
پاسخ دادن
