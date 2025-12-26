باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «شورای عالی اسلامی علویان در سوریه و خارج از کشور» موسوم به المهجر با صدور بیانیهای، جنایات تروریستی مکرر علیه پیروان مذهب علوی را محکوم کرد. این شورا حاکمان جدید سوریه را مسئول کامل و مستقیم این اقدامات دانست و تاکید کرد که آنچه رخ میدهد، نتیجه حتمی سیاستهای حذف، تحریک و خشونت است.
در این بیانیه به حمله تروریستی به مسجد امام علی بن ابیطالب (ع) در منطقه «وادی الذهب» شهر حمص اشاره شده که تاکنون منجر به شهادت ۱۲ نفر از جمله کودکان، مردان و سالخوردگان و بیش از ۳۰ مجروح با حال وخیم شده است.
این شورا، حمله مذکور را تداوم تروریسم تکفیری سازمانیافته علیه جامعه علوی و سایر مؤلفههای جامعه سوریه دانست که با روندی فزاینده در حال جریان است. شورای مذکور خاطرنشان کرد که ماهیت این حمله با حوادث تروریستی پیشین مطابقت دارد؛ از جمله انفجار انتحاری توسط نیروهای وابسته به سلطه حاکم علیه سربازان آمریکایی در منطقه «التنف» که منجر به کشته شدن ۳ سرباز شد و همچنین انفجار کلیسای «مار الیاس» در محله «الدویلعه» دمشق.
این شورا تأکید کرد که این حوادث نشاندهنده «وحدت رویکرد و عامل جنایت» است و هرگونه ادعا مبنی بر فردی بودن یا گذرا بودن این جرایم را رد میکند.
این شورا از جامعه جهانی، شورای امنیت، سازمانهای بینالمللی و تصمیمگیرندگان جهان خواست تا برای متوقف کردن حمام خون، اقدامی فوری و قاطعانه انجام دهند و منطقه ساحل سوریه را تحت حمایت بینالمللی قرار دهند.
در پایان، شورای عالی علوی هشدار داد که در برابر این اقدامات جنایتکارانه برای طولانیمدت سکوت نخواهد شد و تداوم آنها با پاسخی متناسب با حجم ظلم و تجاوز روبهرو خواهد شد؛ چرا که صبر در برابر ریختن خون و توهین به کرامت ملتها، حد و مرزی دارد که نمیتوان از آن عبور کرد.
منبع: المیادین