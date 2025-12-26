باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبههای نماز امروز جمعه تاکید کرد که هرگونه صحبت از عادیسازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل در داخل عراق مردود است و مستوجب مجازات قانونی است. وی همچنین از سکوت اتحادیه عرب در قبال حذف بلندیهای جولان از نقشه سوریه انتقاد کرد.
قبانچی با اشاره به اظهارات اخیر لوئیس ساکو، رئیس کلیسای کلدانی عراق درباره عادیسازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل گفت: «این سخنان از اساس مردود است، با قوانین عراق تضاد دارد و گوینده آن باید بازخواست شود. حتی اگر این صحبتها با پوشش انسانی مطرح شود، اولویت کسانی که از انسانیت دم میزنند باید توجه به بیش از ۶۰ هزار شهید فلسطینی و دهها هزار زن و کودک مفقود زیر آوار باشد.»
با اشاره به انتشار نقشهای از سوی وزارت خارجه سوریه که در آن بلندیهای جولان حذف شده است، و همزمان سخنان وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر عدم عقبنشینی از جولان و غزه، پرسید: چرا اتحادیه عرب و هواداران عادیسازی روابط در قبال تجزیه سوریه سکوت کردهاند؟ این سکوت نشاندهنده یک «تبانی آشکار» بین نظام حاکم در سوریه و اشغالگران اسرائیلی است.
امام جمعه نجف با اشاره به سفر رئیسجمهور پاکستان به عتبات عالیات در عراق، این سفر را نشانهای از گسترش مذهب تشیع در جهان و بازگشت جهان اسلام به مسیر اهلبیت (ع) و شکست تفکرات تکفیری دانست.
منبع: السومریه نیوز