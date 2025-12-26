امام جمعه نجف با غیرقانونی دانستن عادی‌سازی روابط با اسرائیل، سکوت در قبال حذف جولان از نقشه سوریه را نشانه تبانی منطقه‌ای با تل‌آویو دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز امروز جمعه تاکید کرد که هرگونه صحبت از عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل در داخل عراق مردود است و مستوجب مجازات قانونی است. وی همچنین از سکوت اتحادیه عرب در قبال حذف بلندی‌های جولان از نقشه سوریه انتقاد کرد.

قبانچی با اشاره به اظهارات اخیر لوئیس ساکو، رئیس کلیسای کلدانی عراق درباره عادی‌سازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل گفت: «این سخنان از اساس مردود است، با قوانین عراق تضاد دارد و گوینده آن باید بازخواست شود. حتی اگر این صحبت‌ها با پوشش انسانی مطرح شود، اولویت کسانی که از انسانیت دم می‌زنند باید توجه به بیش از ۶۰ هزار شهید فلسطینی و ده‌ها هزار زن و کودک مفقود زیر آوار باشد.»

با اشاره به انتشار نقشه‌ای از سوی وزارت خارجه سوریه که در آن بلندی‌های جولان حذف شده است، و هم‌زمان سخنان وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل مبنی بر عدم عقب‌نشینی از جولان و غزه، پرسید: چرا اتحادیه عرب و هواداران عادی‌سازی روابط در قبال تجزیه سوریه سکوت کرده‌اند؟ این سکوت نشان‌دهنده یک «تبانی آشکار» بین نظام حاکم در سوریه و اشغالگران اسرائیلی است.

امام جمعه نجف با اشاره به سفر رئیس‌جمهور پاکستان به عتبات عالیات در عراق، این سفر را نشانه‌ای از گسترش مذهب تشیع در جهان و بازگشت جهان اسلام به مسیر اهل‌بیت (ع) و شکست تفکرات تکفیری دانست.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: عادی سازی روابط ، امام جمعه نجف
خبرهای مرتبط
افتتاح معبد و مدرسه یهودی در سوریه با حضور خاخام‌های اسرائیلی
هشدار تند قیس خزعلی درباره پروژه سازش با اسرائیل
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
استقبال امارات از تلاش‌های عربستان برای برقراری صلح در یمن
آخرین اخبار
ادعای رویترز درباره استقرار موشک‌های روسی در شرق بلاروس
نفت در سراشیبی؛ صلح اوکراین اشباع بازار را کلید زد؟
نه قاطع مجارستان به ارتش اروپایی در خاک اوکراین
نیویورک شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند «هشدار سلامت روان» اضافه کنند
کریسمس در ویرانه‌های غزه؛ جشنی غمناک زیر سایه آتش‌بس شکننده
احتمال برگزاری همه‌پرسی در اوکراین درباره طرح صلح ترامپ
هشدار امام جمعه نجف درباره فتنه عادی‌سازی روابط با اسرائیل
بیانیه تند علویان علیه تروریسم تکفیری و دولت الجولانی
ریابکوف: اوکراین و حامیان اروپایی آن تلاش برای خرابکاری در مذاکرات صلح را افزایش داده‌اند
۱۵ مجروح در حمله خونین با چاقو و مایعی ناشناخته در ژاپن
اعتراف وزیر خارجه نیجریه: آمریکا مقصر ناامنی ماست
بن گویر خواستار مسلح شدن صهیونیست‌ها شد
هشدار عبدالملک الحوثی درباره دور جدید جنگ‌افروزی اسرائیل
بیمارستان العوده غزه به دلیل کمبود سوخت بیشتر فعالیت‌های خود را متوقف کرد
وزیر دفاع آمریکا از احتمال حملات بیشتر در نیجریه خبر داد
ترکیه و اسرائیل؛ در آستانه انفجارند یا جنگ زرگری ادامه دارد؟
«انصار السنه»؛ عامل حمله خونین در مسجد امام علی سوریه
پیش‌شرط روسیه برای توکیو: برای بهبود روابط، دشمنی نکنید
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
زلنسکی روز یکشنبه با ترامپ دیدار می‌کند
بن‌بست در مذاکرات دمشق و کُرد‌ها
چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد
کرملین: تصمیم گرفتیم مذاکرات با آمریکا را ادامه دهیم
کشته شدن دو شهرک‌نشین صهیونیست در یک عملیات استشهادی
وزیر دفاع بلاروس: غرب در حال آماده‌سازی برای جنگ است 
ترکیه: روسیه ۹ میلیارد دلار بودجه جدید برای نیروگاه آک‌کویو اختصاص داده است 
اسرائیل مدعی حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان شد
حمله پهپادی روسیه به سه کشتی در بنادر اوکراین خسارت وارد کرد 
عربستان انجام حملات هوایی در یمن را تکذیب کرد 