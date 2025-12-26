باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قربان محمد ولی‌زاده در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رجب، اظهار کرد: مرحله اول رزمایش «الی بیت‌المقدس» پنجم آذرماه با نمایش اقتدار گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر در تمامی شهرستان‌های استان تهران برگزار شد و امروز مرحله دوم با محوریت موضوعات دفاعی و اجرای ۵ عملیات دفاعی در ۷ محور عملیاتی برگزار شده است.

وی افزود: در این مرحله تمامی بسیجیان در گردان‌های بیت‌المقدس با تجهیزات، ادوات جنگی و مهمات لازم در محور‌های عملیاتی خود حضور دارند و عملیات‌های تعریف شده طبق برنامه اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه سیدالشهداء (ع) تهران با تقدیر از بسیجیان سلحشور و ولایت‌مدار که با وجود برودت و سرمای هوا در این رزمایش شرکت کردند، تصریح کرد: فرماندهان نواحی بسیج، دستگاه‌های دولتی، فرمانداران شهرستان‌ها، شهرداران و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان حمایت و پشتیبانی ویژه خود را برای برگزاری این رزمایش فراهم کردند و الحمدلله همه به پای کار آمدند.

وی همچنین هدف این رزمایش را افزایش آمادگی دفاعی بسیجیان، ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های مردمی و نمایش اقتدار و توانمندی بسیج در سطح استان تهران عنوان کرد و افزود: رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» با مدیریت کامل فرماندهان سپاه و همکاری دستگاه‌های مختلف تا پایان برنامه‌ها ادامه خواهد داشت.

رزمایش «الی بیت‌المقدس» در چند نقطه استان تهران برگزار شد

جانشین فرماندهی سپاه ثارالله (ع) از برگزاری رزمایش «الی بیت‌المقدس» با مشارکت بسیجیان و حمایت فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی در چند نقطه استان تهران خبر داد.

سردار نجات جانشین فرماندهی سپاه ثارالله (ع) در حاشیه رزمایش «الی بیت‌المقدس» اظهار کرد: این رزمایش امروز به همت سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) فرماندهان نواحی و با پشتیبانی فرمانداران محترم و سایر ارگان‌های کشوری در ۷ تا ۸ نقطه از استان تهران برگزار شد.

وی افزود: از ساعات اولیه صبح برادران بسیجی با آمادگی کامل و شور و شوق مثال‌زدنی ابتدا در حوزه‌های مقاومت خود سازماندهی و آماده شدند و سپس در محل اردوگاه حضور یافتند.

جانشین فرماندهی سپاه ثارالله (ع) با بیان اینکه برنامه‌های رزمایش تا ساعات پایانی امروز ادامه داشت، گفت: این رزمایش جلوه‌ای از آمادگی، انسجام و هماهنگی مطلوب بسیجیان و نیرو‌های مردمی در سطح استان تهران بود.

سردار نجات در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این برنامه تصریح کرد: از فرمانده محترم سپاه حضرت سیدالشهدا (ع)، فرماندهان نواحی، فرمانداران شهرستان‌ها و همه دستگاه‌ها و افرادی که در برگزاری هرچه بهتر این رزمایش همکاری داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

منبع: روابط عمومی سپاه سیدالشهدا استان تهران