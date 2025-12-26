باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید در صورت موافقت روسیه با آتش‌بس دست کم ۶۰ روزه، حاضر است طرح صلح دونالد ترامپ را برای همه‌پرسی مطرح کند.

او همچنین گفت که امیدوار است در دیدار روز یکشنبه با ترامپ در مارالاگو، دو طرف بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ، به توافق برسند.

در حالی که زلنسکی تأکید کرده که «پیشرفت بزرگی» در گفت‌و‌گو‌ها حاصل شده است، طرح ترامپ همچنان خواستار امتیازات ارضی از جانب اوکراین است. رئیس جمهور اوکراین همچنان امیدوار است که این شرایط را بهبود بخشد و گفت که اگر اوکراین نتواند به موضع «قوی» در مورد قلمرو برسد، باید تأیید مردم را جلب کند.

در همین حال و به گزارش آکسیوس، طرف آمریکایی این را که زلنسکی مایل به برگزاری همه‌پرسی است و دیگر امتیازات ارضی را رد نمی‌کند، گامی بزرگ به جلو می‌داند. اما همانطور که زلنسکی در مصاحبه تلفنی با آکسیوس تأکید کرد، برگزاری چنین همه‌پرسی پیچیدگی‌های سیاسی، لجستیکی و امنیتی بزرگی خواهد داشت.

یک مقام ارشد آمریکایی به آکسیوس گفت که روس‌ها در صورت اعلام همه‌پرسی توسط زلنسکی، نیاز به آتش‌بس را درک می‌کنند، اما خواهان یک جدول زمانی کوتاه‌تر هستند.

زلنسکی همچنین گفت که هنوز برای او مشخص نیست که آیا روسیه در وهله اول آماده موافقت با طرح ترامپ است یا خیر. او گفت: «من اطلاعاتی دارم. اما در حال حاضر می‌خواهم فقط حرف رهبران را باور کنم.»

زلنسکی در مورد موضوع حیاتی ضمانت‌های امنیتی گفت: «فکر می‌کنم ما با اسناد فعلی آماده گفت‌و‌گو هستیم» اگرچه برخی «موارد فنی» برای بحث بیشتر وجود دارد. یکی از آنها مدت زمان توافق‌نامه است. واشنگتن یک پیمان ۱۵ ساله پیشنهاد داده که قابل تمدید است. زلنسکی گفت: «فکر می‌کنم ما به بیش از ۱۵ سال زمان نیاز داریم» و افزود که اگر ترامپ در طول دیدارشان با آن موافقت کند، آن را «موفقیت بزرگی» خواهد دانست. او گفت که هم آمریکا و هم اوکراین ضمانت‌های امنیتی را برای تصویب به مجالس قانونگذاری خود ارائه خواهند داد.

رئیس جمهور اوکراین گفت که هنوز هم دوست دارد در مورد قلمرو بیشتر مذاکره کند. اما اگر طرح فعلی مستلزم تصمیمی «بسیار دشوار» در مورد قلمرو باشد، بهترین مسیر پیش رو، به همه‌پرسی گذاشتن کل طرح ۲۰ ماده‌ای خواهد بود.

او این رأی‌گیری را با همه‌پرسی برگزیت در انگلیس مقایسه کرد. زلنسکی تأیید کرد که ویتکاف و کوشنر آماده‌اند تا برای تشریح مزایای این توافق به اوکراین سفر کنند. او گفت که شاید خود ترامپ نیز برای اثبات این موضوع به آنجا سفر کند. رئیس جمهور اوکراین در عین حال گفت که در صورت برگزار شدن همه‌پرسی، باید حملات به مدت دو ماه متوقف شود. او استدلال کرد: «بهتر است همه‌پرسی برگزار نشود تا همه‌پرسی که در آن مردم امکان آمدن و رأی دادن ندارند».

زلنسکی در انتها به دیدار روز یکشنبه با ترامپ اشاره کرد و گفت که هدف از این دیدار، استفاده از «تمام پیشرفت‌های حاصل شده» برای تعیین چارچوب پایان دادن به جنگ خواهد بود.

