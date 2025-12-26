باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در پایان بازدید از مناطق سیلزده چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، بر تداوم نظارت و پیگیری تا بازگشت کامل شرایط عادی به مناطق سیلزده تأکید کرد.
این سفر با هدف بررسی آخرین وضعیت مناطق آسیبدیده، ارزیابی میدانی خسارتها و تسریع در روند کمکرسانی و جبران خسارتها انجام شد.
ساجدینیا در جریان این سفر، از ۹ شهرستان و ۱۰ روستای متاثر از سیلاب بازدید بهعمل آورد و از نزدیک در جریان مشکلات، مطالبات و نیازهای مردم قرار گرفت.
ساجدینیا در نشستهای میدانی با مدیران استانی و محلی، ضمن ابلاغ سلام وزیر کشور بر لزوم هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی، تسریع در خدماترسانی، اسکان موقت آسیبدیدگان و جبران خسارات بخشهای کشاورزی و زیرساختی تأکید کرد.
حضور ساجدینیا در مناطق سیلزده و گفتوگوی مستقیم با مردم، نشان از عزم جدی سازمان مدیریت بحران کشور برای رسیدگی فوری و بیواسطه به مشکلات آنان دارد. در همین راستا، دستورات لازم برای تأمین اقلام ضروری، بازسازی راهها، ترمیم شبکههای آب و برق و حمایت از معیشت سیلزدگان صادر شد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از تلاش نیروهای امدادی، خدماتی، نظامی، انتظامی و گروههای مردمی قدردانی کرد.
منبع: وزارت کشور