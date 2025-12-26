رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در پایان بازدید از مناطق سیل‌زده چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، بر تداوم نظارت و پیگیری تا بازگشت کامل شرایط عادی به مناطق سیل‌زده تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در پایان بازدید از مناطق سیل‌زده چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، بر تداوم نظارت و پیگیری تا بازگشت کامل شرایط عادی به مناطق سیل‌زده تأکید کرد.

این سفر با هدف بررسی آخرین وضعیت مناطق آسیب‌دیده، ارزیابی میدانی خسارت‌ها و تسریع در روند کمک‌رسانی و جبران خسارت‌ها انجام شد.

ساجدی‌نیا در جریان این سفر، از ۹ شهرستان و ۱۰ روستای متاثر از سیلاب بازدید به‌عمل آورد و از نزدیک در جریان مشکلات، مطالبات و نیاز‌های مردم قرار گرفت.

ساجدی‌نیا در نشست‌های میدانی با مدیران استانی و محلی، ضمن ابلاغ سلام وزیر کشور بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، تسریع در خدمات‌رسانی، اسکان موقت آسیب‌دیدگان و جبران خسارات بخش‌های کشاورزی و زیرساختی تأکید کرد.

حضور ساجدی‌نیا در مناطق سیل‌زده و گفت‌وگوی مستقیم با مردم، نشان از عزم جدی سازمان مدیریت بحران کشور برای رسیدگی فوری و بی‌واسطه به مشکلات آنان دارد. در همین راستا، دستورات لازم برای تأمین اقلام ضروری، بازسازی راه‌ها، ترمیم شبکه‌های آب و برق و حمایت از معیشت سیل‌زدگان صادر شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از تلاش نیرو‌های امدادی، خدماتی، نظامی، انتظامی و گروه‌های مردمی قدردانی کرد.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: سازمان مدیریت بحران کشور ، مناطق سیل زده
خبرهای مرتبط
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
آماده‌باش دستگاه‌های امدادی در پی هشدار هواشناسی
تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۲۲ استان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آماده‌باش کامل هلال‌احمر در پی نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور
جزئیات توقیف نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس
مدارس ابتدایی استان تهران فردا مجازی شد
بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی تهران درمنطقه یک، کاهش ۱۷۰ تن آلودگی هوا
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح فردا
نوجوانی که در دل سیلاب، ناجی اهالی روستا شد + فیلم
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور / انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال جنوب به شمال
۷ قربانی در تصادفات هفته گذشته پایتخت/ موتورسواران کماکان رکورد دار هستند
افزایش آلاینده‌های جوی تهران/ تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا
دستور برای حمایت از معیشت سیل‌زدگان و ترمیم شبکه‌های آب و برق ۴ استان سیل زده
آخرین اخبار
حدود ۲۰۰ مرکز مراقبت در منزل مبتنی بر رویکرد خانه محور در کشور ایجاد شده است
مجتمع‌های ساختمانی که ایمنی لازم را ندارند + فیلم
نقش موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تامین کالاهای اساسی/ در جنگ اقتصادی قرار داریم
دستور برای حمایت از معیشت سیل‌زدگان و ترمیم شبکه‌های آب و برق ۴ استان سیل زده
تبریک وزیر رفاه به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع)/ تاکید بر وحدت اقوام و ادیان در ایران
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح فردا
آماده‌باش کامل هلال‌احمر در پی نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور / انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال جنوب به شمال
مدارس ابتدایی استان تهران فردا مجازی شد
آغاز به‌کار کنگره فرهنگی‌هنری امام هادی (ع) در منطقه ۱۰ تهران
جزئیات توقیف نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس
افزایش آلاینده‌های جوی تهران/ تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا
۷ قربانی در تصادفات هفته گذشته پایتخت/ موتورسواران کماکان رکورد دار هستند
پیشنهاد سطح‌بندی جدید به جای دهک بندی خانوار‌ها برای دریافت «یارانه»
اتوبوس برقی تهران تا پایان سال به ۵۰۰ دستگاه می‌رسد
بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی تهران درمنطقه یک، کاهش ۱۷۰ تن آلودگی هوا
اعضای هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند
نوجوانی که در دل سیلاب، ناجی اهالی روستا شد + فیلم
بررسی نکات ایمنی در مواجهه با زمین لرزه + فیلم
کامیون ۱۰ چرخ با راننده ۱۷ ساله متوقف شد
تردد روان در محور‌های شمالی کشور/ بارش باران و برف در چند استان و مسدودی برخی محور‌ها
هوای پایتخت «ناسالم برای گروه‌های حساس»