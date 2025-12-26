بازماندگان جامعه مسیحی غزه اولین کریسمس خود را پس از دو سال نسل‌کشی جشن می‌گیرند درحالیکه اکثرشان همچنان در محوطه کلیسا‌ها پناه گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - برای اولین بار، مسیحیان نوار غزه کریسمس را بدون تهدید مستقیم بمباران‌های رژیم تروریستی اسرائیل جشن گرفتند؛ این آرامش نسبی مدیون توافق آتش‌بسی است که در ماه اکتبر امضا شد. با این حال، رژیم تروریستی اسرائیل همچنان با کشتار غیرنظامیان و ممانعت از ورود کمک‌ها، این آتش‌بس را نقض می‌کند.

مسیحیان غزه با روشن کردن درخت‌ها و پخش کردن شیرینی، حال و هوای عید را زنده کردند. در طول دو سال نسل‌کشی، حملات رژیم تروریستی اسرائیل چندین مکان مذهبی مسیحیان را که پناهگاه بسیاری از آوارگان فلسطینی بود، هدف قرار داد.

کلیسای کاتولیک اعلام کرد که از مجموع ۱۷۰۰ مسیحی ساکن غزه پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اکنون تنها حدود ۶۰۰ نفر در این منطقه باقی مانده‌اند. بسیاری از آنها به دلیل ویران شدن خانه‌هایشان توسط نیرو‌های اسرائیلی، بیشتر ایام جنگ را در مجتمع «کلیسای خانواده مقدس»، تنها کلیسای کاتولیک نوار غزه، سپری کردند و حدود ۴۰۰ نفر از آنها همچنان در آنجا زندگی می‌کنند.

در حالی که جهان تصور می‌کند نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل به پایان رسیده است، ساکنان غزه می‌گویند کریسمس امسال تحت‌الشعاع پیامد‌های جنگ و آتش‌بس شکننده‌ای است که بار‌ها توسط این رژیم تروریستی نقض شده است.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: عید کریسمس ، جنگ غزه
تخریب وجهه‌سازی اسرائیل؛ صهیونیست‌ها منفورترین ملت جهان شدند
فرسودگی و تمرد در ارتش اسرائیل پس از جنگ‌های متعدد
تداوم جنایات اسرائیل در غزه با شهادت و زخمی شدن فلسطینیان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
ما از مردم غزه بدتریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
همین جانم تو ایران ممنوعه و شما هیچ خبری ازش نمی‌گذارید چون مخالف شادی هستید
