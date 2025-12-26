آقاپور گفت: درست است که جنگ ۱۲ روزه تمام شده، اما جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد و باید با کمک اصناف برخی از مشکلات را برطرف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، در گردهمایی سالانه اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: درست است که جنگ ۱۲ روزه تمام شده، اما جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد و باید با کمک اصناف، اتاق بازرگانی و مدیران فروشگاههای زنجیرهای برخی از مشکلات را برطرف کرد.
مشاور رئیس جمهور با تقدیر از عملکرد فروشگاههای زنجیرهای در شرایط سخت گفت: این واحدهای صنفی در "جنگ ۱۲ روزه" تمام قد ایستادند و با تلاش شبانهروزی، نمونهای از اتحاد و همدلی را در تأمین کالاهای اساسی و حتی نان مردم به نمایش گذاشتند.
وی با بیان اینکه فروشگاههای زنجیرهای در جنگ ۱۲ روزه نمره قبولی گرفتند گفت: در حال حاضر حدود یک پنجم تأمین کالاهای اساسی کشور برعهده فروشگاههای زنجیرهای است.
آقاپور افزود: باید فروشگاههای بزرگ را به سمت زنجیره ارزش هدایت کنیم تا از تولید تا مصرف مورد حمایت قرار گیرند و دولت نیز در این زمینه آمادگی لازم را دارد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور نگاه ویژهای بر معیشت مردم دارند گفت: دولت چهاردهم با همکاری مدیران اصناف و فروشگاههای زنجیرهای، تلاش دارد تأمین کالاهای اساسی، به ویژه در بخش کالابرگها، را توسعه دهد تا در این شرایط سخت اقتصادی، به حفظ آرامش مردم کمک شود.
در ادامه این مراسم سردار علی نوروزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به فعالیت مؤثر فروشگاههای زنجیرهای گفت: مردم در شرایط جنگ ۱۲ روزه توانستند به راحتی کالاهای اساسی خود را از فروشگاههای زنجیرهای خریداری کنند و این امر به آرامش کامل مردم کمک کرد.
وی در ادامه گفت: پلیس تأمینکننده امنیت مردم و کشور است، اما فروشگاههای زنجیرهای فرماندهی تأمینکننده کالاهای اساسی مردم را عهدهدار هستند.