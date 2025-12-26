باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایالت نیویورک به تازگی قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، شبکههای اجتماعی باید برچسبهای هشداردهندهای اضافه کرده و دربارهی تأثیرات احتمالی محتوای خود بر سلامت روان کاربران، بهویژه نوجوانان هشدار دهند.
کتی هوچول، فرماندار نیویورک میگوید وقتی کاربر برای اولین بار وارد پلتفرم میشود و قصد استفاده از قابلیتهای اعتیادآور آن را دارد، باید با برچسبهایی واضح و قابل دیدن مواجه شود.
این قابلیتها شامل اسکرول (پیمایش) بیپایان، پخش خودکار ویدئوها و الگوریتمی است که محتوا را بدون توقف نمایش میدهد. این ویژگیها باعث میشود کاربر بیش از حد در اپلیکیشن بماند. چیزی که سبب آسیب به سلامت روان افراد، به ویژه نوجوانان میشود.
هوچول در بیانیهای گفت: «حفظ امنیت نیویورکیها از زمان تصدی سمت، اولویت اصلی من بوده است و این شامل محافظت از فرزندانمان در برابر آسیبهای احتمالی رسانههای اجتماعی میشود که کاربران را وادار به استفاده بیش از حد میکنند».
فرماندار نیویورک این برچسبها را با هشدارهای روی سایر محصولات مانند تنباکو مقایسه کرد.
پیش از نیویورک، ایالتهایی مثل کالیفرنیا و مینه سوتا قوانین مشابهی در مورد رسانههای اجتماعی وضع کرده بودند.
افزون بر این، دولت استرالیا نیز این ماه ممنوعیت رسانههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال اعمال کرد.
تأثیر رسانههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان به یک نگرانی جهانی رو به رشد تبدیل شده است، به طوری که برخی آژانسهای آموزشی آمریکا از از شرکت متا و سایر شرکتهای ارائه دهنده رسانههای اجتماعی شکایت کردهاند.
منبع: رویترز