مجارستان با رد پیشنهاد اعزام نیرو‌های آلمانی به اوکراین تحت پرچم اتحادیه اروپا، این اقدام را کشاندن اروپا به جنگ با روسیه توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «بالاژ اوربان»، مدیر سیاسی دفتر نخست‌وزیر مجارستان، از تمایل «مانفرد وبر»، رئیس حزب مردم اروپا، برای اعزام نظامیان آلمانی به اوکراین تحت پرچم اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد.

این سیاستمدار مجارستانی تأکید کرد که کشورش این «هدیه کریسمس» بروکسل به اوکراین را نمی‌پذیرد.

او در یادداشتی که در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر کرد، نوشت: «هدیه کریسمس از بروکسل؟ ممنون، ولی نه. مانفرد وبر در مصاحبه‌ای با روزنامه دی‌زایت (Die Zeit) به مناسبت کریسمس، ابراز تمایل کرده است که سربازان آلمانی را تحت پرچم اتحادیه اروپا در اوکراین ببیند. مجارستان خواهان صلح است و اجازه نخواهد داد کشور یا شهروندانمان به درون این منطق جنگ‌طلبانه کشیده شوند.»

پیش از این نیز «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرده بود که رهبران اروپایی به طور جدی به آغاز جنگ با روسیه تا سال ۲۰۳۰ فکر می‌کنند و مجارستان باید از گرفتار شدن در این نبرد خودداری کند.

در همین راستا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر اعلام کرده بود که روسیه قصدی برای جنگ با اروپا ندارد، اما اگر خودِ اروپا خواهان جنگ باشد و آن را آغاز کند، روسیه برای آن کاملا آماده است.

منبع: آر تی

