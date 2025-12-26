از تحریم تا ثریا؛ روایتی از مسیر رسیدن به اقتدار علمی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سه ماهواره «پایا»، «کوثر» و «ظفر» که به‌دست متخصصان و پژوهشگران ایرانی طراحی و ساخته شده‌اند، قرار است دو روز دیگر از پایگاهی در روسیه به فضا پرتاب شوند؛ رویدادی که نماد تازه‌ای از اقتدار علمی و پیشرفت فناوری فضایی ایران به شمار می‌رود.

این سه ماهواره حاصل سال‌ها تلاش مستمر دانشمندان جوان ایرانی، سرمایه‌گذاری در دانش بومی و عبور از موانع پیچیده علمی و فنی است؛ مسیری که در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی طی شد و امروز به نقطه‌ای رسیده که ایران را در زمره کشورهای دارای توان طراحی و ساخت ماهواره قرار داده است.