سازمان لیگ فوتبال به اظهارات اخیر مالک باشگاه تراکتور واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:
 
جناب آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتور قطعا می داند که در فوتبال هیچ تیمی در جهان قادر نیست تمام مسابقات را با برد پشت سر بگذارد و مساوی و باخت هم جزئی از فوتبال است.
 
آقای زنوزی با انتشار بیانیه ای کاملا خلاف واقع بعد از سومین مساوی تیمش در لیگ برتر همه چیز را باهم پیوند زده! زمین و زمان را مقصر کرده مدعی شده داوری های علیه تراکتور تبریز است و با بیان جملاتی بی ربط تر از همیشه تلاش کرده مردم غیور آذری زبان را مقابل فوتبال و هوادارانش قرار بدهد. مالک تراکتور فقط برد می خواهد شاید چون تصور می کند پول برای فوتبال خرج می‌کند فقط تیم او باید برنده شود و همه چیز به کامش باشد.
 
آقای زنوزی در همین بازی هفته پانزدهم لیگ برترمربی تیم تراکتور بعد از مسابقه اعلام کرد:《نمی‌گویم داور یا اتلاف وقت مقصر بودند؛ مقصر خودمان بودیم، چون به دلیل خستگی آن سطح از انرژی را نداشتیم تا از فرصت‌ها استفاده کنیم. برای قهرمانی به برد نیاز داریم که امروز محقق نشد.》کاش مالک تراکتور تبریز قبل از انتشار بیانیه حداقل نظر کادرفنی تیم خود را جویا می شد و بعد همه چیز و همه کس را مقصر نبردن تیمش قلمداد می کرد. همین دو هفته پیش وقتی تراکتور در جام حذفی مقایل پرسپولیس برنده شد و مالک باشگاه روی ابرها قدم می زد همه چیز گل و بلبل بود اما امروز با یک تساوی فوتبال ناعادلانه شد؟!
 
آقای زنوزی وقتی فصل پیش قهرمان لیگ برتر شدید و فدراسیون فوتبال از سوی هواداران سایر تیم ها تحت فشار بود فوتبال عدالت محور بود و شما به جام قهرمانی افتخار می کردید هیچ اتفاق زشتی رخ نداده بود ‌و فوتبال بر محور عدالت اداره می شد اما حالا با یک مساوی برآشفته می شوید؟!
 
جناب زنوزی فوتبال برد و باخت دارد و باید تحمل و ظرفیت باخت هم داشت. شعارهای قومیتی همواره در فوتبال ایران و جهان محکوم است و به همین دلیل فصل گذشته تماشاگران دو تیم تراکتور و پرسپولیس از حضور در ورزشگاه ها در بازی این دو تیم محروم شدند.
 
جناب زنوزی کلاه خود را قاضی کنیدسازمان لیگ فوتبال ایران مسابقات لیگ برتر را جانبدارانه برگزار نمی کند و همواره تعامل مثبت و سازنده ای با همه باشگاه‌ها داشته و خواهد داشت.بهتر است کارشناسان و هواداران واقعی فوتبال در مورد ییانیه عجیب شما قضاوت کنند.
 
در پایان باید یادآور شد پیوند زدن ناکامی‌های فنی و مدیریتی به مسائل احساسی و اجتماعی، اقدامی خطرناک و غیرمسئولانه است. این مسیر نه تنها کمکی به فوتبال نمی‌کند، بلکه آگاهانه فضای ورزش را ملتهب و تفرقه در جامعه ايجاد می کند. فوتبال ایران ملک شخصی هیچ فرد یا باشگاهی نیست و با تهدید، جنجال یا گروکشی رسانه‌ای اداره نخواهد شد. هیچ باشگاهی حق ندارد مشروعیت لیگ را مشروط به رضایت خود کند. فوتبال حرفه‌ای یعنی پذیرش برد و باخت؛ نه اینکه فقط در زمان پیروزی، ساختار قابل قبول باشد.
