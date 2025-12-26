سازمان لیگ فوتبال به اظهارات اخیر مالک باشگاه تراکتور واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

جناب آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتور قطعا می داند که در فوتبال هیچ تیمی در جهان قادر نیست تمام مسابقات را با برد پشت سر بگذارد و مساوی و باخت هم جزئی از فوتبال است.

آقای زنوزی با انتشار بیانیه ای کاملا خلاف واقع بعد از سومین مساوی تیمش در لیگ برتر همه چیز را باهم پیوند زده! زمین و زمان را مقصر کرده مدعی شده داوری های علیه تراکتور تبریز است و با بیان جملاتی بی ربط تر از همیشه تلاش کرده مردم غیور آذری زبان را مقابل فوتبال و هوادارانش قرار بدهد. مالک تراکتور فقط برد می خواهد شاید چون تصور می کند پول برای فوتبال خرج می‌کند فقط تیم او باید برنده شود و همه چیز به کامش باشد.