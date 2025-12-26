باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات روز جمعه با کاهش بیش از یک دلاری در هر بشکه روبهرو شد. این ریزش ناشی از ارزیابی سرمایهگذاران از احتمال مازاد عرضه در بازار و کاهش «حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک» بود که خود بر اثر افزایش امیدها برای دستیابی به توافقی در اوکراین طی هفته پیشرو (در دیدار میان ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ) رقم خورد.
بهای معاملات آتی نفت خام برنت با ۱.۰۳ دلار (۱.۶۵ درصد) کاهش به ۶۱.۲۱ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۱.۰۵ دلار (۱.۸ درصد) ریزش، به ۵۷.۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
قیمت نفت در مسیر ثبت بزرگترین زیان سالانه خود از سال ۲۰۲۰ قرار دارد؛ هرچند اختلال در عرضه طی چند جلسه گذشته باعث شده بود قیمتها از کف پنج ساله خود (که در ۱۶ دسامبر ثبت شد) اندکی فاصله بگیرند. در سال جاری میلادی، نفت برنت حدود ۱۸ درصد و نفت آمریکا ۲۰ درصد کاهش قیمت داشتهاند که علت اصلی آن، تشدید نگرانیها از افزایش تولید و احتمال بروز اشباع بازار در سال آینده است.
تحلیلگران شرکت «ایجیس هدجینگ» در یادداشتی اعلام کردند که عوامل ژئوپلیتیک تنها حمایتی موقت و کوتاهمدت از قیمتها داشتهاند، اما تصویر بنیادین بازار که همان «فزونی عرضه» است را تغییر ندادهاند. آژانس بینالمللی انرژی نیز در گزارش ماه دسامبر خود اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سال آینده، حدود ۳.۸۴ میلیون بشکه در روز فراتر از تقاضا خواهد بود.
در حال حاضر، سرمایهگذاران با دقت تحولات مذاکرات اوکراین را زیر نظر دارند؛ چرا که دستیابی به توافق میتواند منجر به لغو تحریمهای بینالمللی علیه بخش نفت روسیه شود.
منبع: المیادین