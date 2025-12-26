باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه باشگاه پرسپولیس به شرح زیر است:

برخی افراد و جریان‌ها برای دیده‌شدن یا پوشاندن ناکامی‌های خود، با طرح مطالب غیرواقعی تلاش می‌کنند نام پرسپولیس را وارد مجادلات بی‌ثمر کنند؛ در حالی که این باشگاه بنا ندارد وارد چنین فضایی شود یا به حاشیه‌ها پاسخ دهد.

پرسپولیس با اتکا به نگاه و رویکرد مدیریتی جدید، مسیر خود را بر پایه حرفه‌ای‌گری، آرامش، شفافیت و تمرکز بر عملکرد واقعی تعریف کرده است. بر همین اساس، پرداختن به این موضوعات از سوی برخی افراد یا جریان‌ها، اقدامی بی‌حاصل بوده و صرفاً به اتلاف وقت خود آنان منجر می‌شود.

بدیهی است کسانی که به جای تولید محتوای سازنده، برنامه‌سازی حرفه‌ای یا بازنگری در نحوه اداره تیم‌ها و مجموعه‌های خود، به حاشیه‌سازی روی می‌آورند، نمی‌توانند ناکامی‌هایشان را با طرح چنین ادعا‌هایی پوشش دهند. استفاده از نام ورزش برای مطرح‌کردن نام شخصی، کمکی به فوتبال نمی‌کند و جایگاه حرفه‌ای ایجاد نخواهد کرد.

نام پرسپولیس، نامی بلندآوازه و ریشه‌دار است که مسیر خود را با برنامه، آرامش و حرفه‌ای‌گری طی می‌کند. این باشگاه راه خود را می‌رود، بدون جنجال و بدون نیاز به پاسخ‌گویی به حرف و حدیث‌هایی که فاقد ارزش فنی و اجرایی است.

پرسپولیس امروز تنها یک هدف دارد؛ حرکت در مسیر درست، دستیابی به موفقیت‌های پایدار و خوشحال‌کردن دل میلیون‌ها هوادار وفادار. تمامی تصمیمات و اقدامات باشگاه نیز در همین چارچوب اتخاذ می‌شود.

در پایان لازم است تأکید شود که اگر قرار باشد جای شاکی و متهم تغییر داده شود، این رویکرد از سوی باشگاه پرسپولیس پذیرفتنی نیست. استفاده ابزاری از فضای سیاسی یا بحران‌های اجتماعی برای حفظ جایگاه شخصی و تطهیر تصمیمات نادرست، نه حرفه‌ای است و نه اخلاقی. سکوت پرسپولیس در مقاطع اخیر، نه از سر ضعف، بلکه از سر مسئولیت‌پذیری، حفظ منافع ملی و کمک به ایجاد آرامش در فضای عمومی کشور بوده است. این باشگاه، با وجود آنکه یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تصمیمات اخیر داوری بوده، آگاهانه سکوت کرده تا توان و شایستگی خود را در زمین مسابقه نشان دهد؛ بنابراین این سکوت نباید به‌اشتباه، دستاویزی برای حق‌به‌جانبی دیگران یا وارونه‌نمایی واقعیت‌ها تلقی شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از مشکلات و بحران‌های فوتبال کشور، حاصل همان نگاه‌ها و تصمیماتی است که امروز با هیاهو تلاش می‌شود پنهان بماند.

