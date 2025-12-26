رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به سیاست این سازمان در ارائه خدمات به سالمندان با رویکرد خانواده‌محور، گفت: برهمین اساس، در سال‌های اخیر حدود ۲۰۰ مرکز مراقبت در منزل ایجاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی همزمان با ایام سال نو میلادی در بازدید از مرکز سالمندان حضرت مریم، افزود: تا حد امکان نباید سالمندان از خانه و محیط زندگی خود دور شوند و به همین دلیل، توسعه خدمات مراقبتی در منزل و مراکز روزانه در اولویت قرار دارد و استفاده از مراکز شبانه‌روزی صرفاً در موارد ضروری انجام می‌شود.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: ۴۸ خانه کوچک حمایتی نیز سال گذشته راه‌اندازی شده است، خانه‌هایی که به‌طور معمول بین پنج تا ۱۰ سالمند را پوشش می‌دهند.

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: هرچه سیاست‌ها به سمت توسعه این خانه‌های حمایتی حرکت کند میزان یارانه‌ها نیز افزایش می‌یابد و در حال حاضر سرانه ماهانه خانه‌های حمایتی بیش از ۱۱ میلیون تومان است.

به گفته حسینی، پس از توسعه خانه‌های حمایتی گام بعدی حرکت به سمت تربیت مراقبان رسمی سالمندان بوده است.

وی افزود: تنها در سال جاری، برنامه آموزش و تربیت سه هزار مراقب رسمی سالمندان در دستور کار قرار دارد. همچنین در چارچوب رویکرد خانواده‌محوربرای حدود چهار هزار نفر از اعضای خانواده‌هایی که با سالمندان زندگی می‌کنند بسته‌های آموزشی ویژه‌ای طراحی و ارائه شده است.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر نقش خود سالمندان در مراقبت از سلامت‌شان، گفت: سالمندان نیز به‌عنوان نخستین مراقبان غیررسمی خود باید آموزش ببینند.

وی به مشکلات شایع خواب در دوران سالمندی اشاره کرد و افزود: بی‌خوابی یا نامنظمی خواب می‌تواند بسیاری از شرایط زندگی سالمندان را مختل کند و آموزش‌های ساده‌ای مانند کنار گذاشتن تلفن همراه دست‌کم یک ساعت پیش از خواب می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی آنان مؤثر باشد.

حسینی در ادامه، نظام ارائه خدمات به سالمندان را شامل چند سطح دانست و گفت: در این الگو، ابتدا خود سالمندان به‌عنوان مراقبان غیررسمی سپس اعضای خانواده پس از آن مراقبان رسمی، خانه‌های حمایتی، مراکز روزانه و در نهایت و در صورت ضرورت مراکز شبانه‌روزی قرار دارند.

وی با قدردانی از مسئولان و کارکنان مرکز سالمندان حضرت مریم، این مرکز را از جمله مراکزی دانست که مدیران و کارکنان آن با علاقه و تعهد به سالمندان خدمت می‌کنند.

منبع: سازمان بهزیستی

