سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابی‌طالب (ع)» در استان حمص سوریه را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، -جمعه شب ۵ دی ۱۴۰۴- حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابی‌طالب (ع)» در استان حمص سوریه را که منجر به شهید و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران شد، به شدت محکوم کرد.

وی مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان این جنایت ابراز و از خداوند بزرگ برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

وی با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراطی‌گری خشن، بر مسئولیت همه طرف‌هایی که با انواع مداخلات غیرقانونی از جمله تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه و اشغال بخش‌هایی از این کشور بستری برای ادامه حیات و رشد و شیوع تروریسم و افراطی‌گری فراهم کرده‌اند، تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان و آمران این حمله شنیع تروریستی شد و مسئولیت حکومت انتقالی سوریه را در این خصوص متذکر شد.

