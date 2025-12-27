مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به اظهارات مالک باشگاه تراکتور واکنش تندی نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -محمد رضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور در برنامه شبهای فوتبالی مدعی شد که شعارهای قومیتی که در بازی تراکتور - چادر ملو هماهنگ شده بود. یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل پرسپولیس این اتفاق را رقم زدند. همچنین زنوزی بیان کرد که سلطانی فر و پسرش پرسپولیسی بودند و سالهای سال پرسپولیس را قهرمان کردند.
پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به صحبتهای زنوزی اظهار کرد: خیلی علاقهای به مصاحبه ندارم، اما به عنوان خادم باشگاه بزرگی پرسپولیس، متاسفانه برخی از اظهارات باعث شد صحبت کنم. در ابتدا از هواداران فهیم باشگاه پرسپولیس تشکر میکنم که در پویش سرخ و آزادی زندانیان مالی غیر عمد با ما همکاری داشتند. کسب ۱۶ امتیاز از ۱۸ امتیاز و بردهای پرسپولیس به مذاق برخیها خوش نیامده است. از تمام مردم ایران بابت شب تلخ فوتبال ایران در برنامه شما عذرخواهی میکنم. سالی که منتهی به جام جهانی هست، تهمتهایی علیه برخی از اعضای فدراسیون فوتبال و ارگان قضایی زده شد.
حدادی بیان کرد: اگر ما مدعی ملی گرایی و ایرانی هستیم در سال جام جهانی نباید یکسری صحبتها را علیه رئیس فدراسیون فوتبال و ارگان قضایی مطرح کنیم . رئیس فدراسیون هر شخصی هست، منتخب مجمع هست و مجمعی که از تک تک استانها نماینده دارد. ارگان قضایی فدراسیون فوتبال همان کسانی هستند که بازی بدون تماشاگر پرسپولیس و تراکتور را به بازی باتماشاگر تغییر دادند. ما پیش بینی میکردیم که اگر این بازی با تماشاگر باشد شاهد اتفاقات تلخی خواهیم بود که متاسفانه پیش بینی ما درست از آب در آمد. باشگاه پرسپولیس آن قدر بزرگ هست که هر کس میخواهد خودش را مطرح کند اسم پرسپولیس را میگوید. برای هواداران نمایان شد که عمدتا جمع شدند تا به پرسپولیس ضربه بزنند، اما به لطف خداوند این کار انجام نخواهد شد.
حدادی گفت: هر کسی که میخواهد مطرح شود اسم کریم باقری و افشین پیروانی را میگوید و این چیز طبیعی هست. ما دنبال پاسخ دادن نیستیم و بیانیه باشگاه پرسپولیس منتشر میشود. من فقط میخواستم به هواداران خود بگویم با اتحاد و همدلی مسیر پیروزیهای خود را ادامه خواهیم داد. البته متاسفم در دولتی که شعارش وفاق ملی هست و بعد از جنگ ۱۲ روزه بحث اتحاد مقدس مطرح شد، فوتبالی که سرگرمی مردم هست را به سمتی میبریم که وفاق ملی و اتحاد مقدس را زیر سوال ببریم.
او افزود: اگر من بخواهم هوادارانمان را تحریک کنم، خیلی راحت میتوانم با احساسات هواداران بازی کنم و ۸۰ میلیون نفر را تحریک کنم. در فوتبال منطق حکمفرما است. میگویند برخی از کانالهای هواداری علیه ما هستند و ما نمیتوانیم کنترلشان کنیم. کما ابنکه ما مطالبی در برخی از کانالهای منتسب به پرسپولیس مطرح شده بود که ما بیانیه دادیم ومحکوم کردیم. هواداران ما مطمئن باشند که با کمکهایی که بانکها میکنند، نقل و انتقالات را به خوبی انجام میدهیم.
حدادی خطاب به مجری برنامه شبهای فوتبالی گفت: من با احترام به شما و برنامه تان، یک هشدار جدی به برنامه شما میدهم که مسیری که در مورد پرسپولیس دارید میروید درست نیست و پرسپولیس را میخواهید به چالش بکشید.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به اظهارات زنوزی گفت: بله، ما تیم خاص هستیم، چون بیشترین هوادار را داریم. دوم اینکه ما همان پرسپولیسی هستیم که در ۸ هفته اول نتایج خوبی نگرفتیم، اما با تصمیم درستی که گرفتیم و تغییر مسیر دادیم در نهایت توانستیم نتایج خوبی بگیریم وگرنه فدراسیون فوتبال و داوران همان ۸ هفته اول هستند. متاسفانه افراد میآیند و صحبتهایی میکنند که اصلا در شان خودشان نیست.
او ادامه داد: ما به هواداران آذری زبان به خصوص تراکتور احترام میگذاریم و همه هواداران تیمهای مختلف مورد احترام باشگاه پرسپولیس هستند. کمااینکه مکتب بزرگ پرسپولیس بر روی احترام گذاشتن است. اما اینکه بیایند قومی را به خاطر نتیجه نگرفتن مقابل تیم دیگری قرار بدهند این اصلا فرافکنی است.
حدادی گفت: من یک بار دیگر از مردم شریف کشورمان عذرخواهی میکنم به خاطر اتفاقاتی که در برنامه شما افتاد و همه را به خدای بزرگ میسپارم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان اظهاراتش بدون خداحافظی از مجری برنامه و با عصبانیت ارتباط تلفنی را قطع کرد.