باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امروز (روز شنبه) پیگیری می‌شود و تیم فوتبال سپاهان به مصاف چادرملو اردکان میرود و تیم پیکان هم پذیرای تیم خیبر خرم آباد است.

پیکان- خیبر خرم آباد/ شنبه ساعت ۱۵:۳۰

تیم پیکان هفته گذشته برابر تیم تراکتور شکست خورد و با ۱۴ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

خودروسازان به ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم خیبر خرم آباد نیاز مبرم دارند تا از انتهای جدول رده بندی در پایان نیم فصل فرار کنند و با برد به تعطیلات بروند.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد در دومین فصل حضورش در لیگ برتر فوتبال نتایج خوبی گرفته است و این تیم با ۲۰ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان سید مهدی رحمتی در جام حذفی هم دست به کار بزرگی زدند و تیم سپاهان را شکست دادند و به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کردند. آنها انگیزه زیادی دارند تا با بردن پیکان به جمع بالانشینان لیگ ملحق شوند.

۲ تیم تاکنون هیچ‌گاه در لیگ برتر مقابل یکدیگر قرار نگرفته‌اند، اما سابقه ۲ تقابل در لیگ یک را دارند که یک بار پیکان برنده بوده و یک بازی هم مساوی شده تا تیم لرستانی هیچ‌گاه موفق به پیروزی برابر خودروسازان نشده باشد. همچنین سید مهدی رحمتی در سه تقابل با سعید دقیقی هیچ‌گاه برنده نبوده است.

سپاهان- چادر ملو اردکان/ شنبه ساعت ۱۷

تیم فوتبال سپاهان با ۸ پیروزی و با ۲ بازی کمتر نسبت به پرسپولیس و کسب ۲۷ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

طلایی پوشان اصفهانی در جام حذفی مغلوب تیم خیبر خرم آباد شدند و وداع زودهنگامی با این رقابت‌ها داشتند. آنها تمرکزشان را معطوف به بازی‌های لیگ کردند تا در این رقابت‌ها به مقام قهرمانی برسند.

شاگردان محرم نویدکیا با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم چادر ملو اردکان هستند تا صدر جدول را از پرسپولیس پس بگیرند.

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان هفته گذشته توانست تیم استقلال خوزستان را شکست بدهد و با ۲۴ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم سپاهان دست پر به یزد برگردند، اما با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

این ۲ تیم ۲ بار در لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفته‌اند که تیم سپاهان در هر ۲ بازی برنده شده و تیم چادر ملو بردی کسب نکرده است.

برنامه سه بازی باقیمانده از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

شنبه - ۶ دی ۱۴۰۴

پیکان - خیبر خرم‌آباد، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه پاس قوامین تهران

سپاهان اصفهان - چادرملوی اردکان - ساعت ۱۷، ورزشگاه نقش جهان اصفهان

یکشنبه - ۷ دی ۱۴۰۴

استقلال - گل‌گهر سیرجان - ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهدای شهر قدس