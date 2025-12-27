باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - روستای شلمزار از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، در سالهای اخیر با اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، گامهای مؤثری در مسیر توسعه روستایی و افزایش انگیزه ماندگاری جمعیت برداشته است.
این روستا با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی قابل توجه، از سالیان گذشته اقدامات گستردهای در حوزه حفظ منابع طبیعی انجام داده که از جمله آن میتوان به درختکاری در بخش عمده حاشیه روستا اشاره کرد. همچنین قنات قدیمی شلمزار همچنان فعال است و آب مورد نیاز آبیاری بیش از ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تأمین میکند.
وجود درختان چنار کهنسال با قدمتی بیش از ۵۰۰ سال، در کنار طبیعت کوهستانی، این روستا را به یکی از نقاط مستعد گردشگری در منطقه تبدیل کرده است. در کنار کشاورزی، کسبوکارهای کوچک و خدمات محلی نیز نقش مهمی در پویایی اقتصادی و تأمین معیشت اهالی ایفا میکنند.
روستای شلمزار علاوه بر ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی، با تقدیم ۱۵ شهید در دوران دفاع مقدس، برگ زرینی از ایثار و فداکاری را در تاریخ منطقه به ثبت رسانده و توسعه امروز خود را وامدار فرهنگ ایثار و شهادت میداند.