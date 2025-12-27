منچستریونایتد در شب کریسمس در خانه‌اش اولدترافورد موفق شد با گل زیبا پاتریک دورگو، نیوکسل را ۱-۰ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که بیشتر مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا به علت سال نوی میلادی تعطیل است، لیگ برتر انگلیس همچنان پررونق برگزار می شود. در آغاز هفته هجدهم این رقابت‌ها، منچستریونایتد در خانه با یک گل از سد نیوکاسل گذشت و با ۲۹ امتیاز در مکان پنجم جدول ایستاد.

پاتریک دورگو تک گل این مسابقه را به ثمر رساند.

 در همین چارچوب امروز، ناتینگام فارست با منچسترسیتی رده دومی، آرسنال صدرنشین با برایتون، برنتفورد با بورنموث، برنلی با اورتون، لیورپول با ولورهمپتون، وستهام با فولام و چلسی با استون ویلا مسابقه خواهند داد.

