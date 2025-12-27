باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محور‌های مواصلاتی استان گفت: بر اساس داده‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورها، آخرین وضعیت جوی بارش باران در محورهای شیراز، مرودشت، زرقان، ارسنجان، فیروزآباد، فراشبند، کازرون، کوه چنار، فسا، داراب، خفر، جهرم، استهبان، خرم بید گزارش شده است.

او گفت: در حال حاضر شاهد بارش خفیف برف درمحور‌های منتهی به گردنه شول، تنگ ابوالحیات هستیم.

بنایی از مه گرفتگی درمحورهای منتهی به تنگ ابوالحیات، محور جدید کازرون خبر داد.

او بیان کرد: سایر محور‌های مواصلاتی استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش بادگزارش شده است و تردد در تمامی محور‌های استان بصورت عادی وروان برقرار است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به شرایط لغزنده سطح جاده‌ها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفر‌های غیرضروری در محور‌های مرتفع و برف‌گیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به‌همراه داشته باشند.