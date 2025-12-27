جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش پراکنده برف و باران در برخی محور‌های مواصلاتی کشور و ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌ها و محور‌های ورودی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی صبح روز شنبه ۶ مهر ماه در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، تهران، قزوین، مازندران، فارس، خوزستان و بوشهر بارش پراکنده برف و باران مشاهده می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در محورهای منتهی به پایتخت نیمه‌سنگین گزارش شده که از جمله این محورها می‌توان به آزادراه قزوین–کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج–تهران از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره، آزادراه ساوه–تهران در محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار–تهران از میدان معادن تا شهر قدس اشاره کرد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از مسدود بودن چند محور غیرشریانی کشور خبر داد و گفت: محورهای دوآب–بلده، پونل–خلخال، خوانسار–بویین و میاندشت، سروآباد–پاوه و سی‌سخت–پادنا به دلیل شرایط جوی و ایمنی مسدود هستند.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و توصیه‌های پلیس، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

برچسب ها: بارش برف ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
هشدار نارنجی هواشناسی کردستان
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران – کرج و پردیس – تهران
برفی شدن محور فیروزآباد به قلایی در شهرستان سلسله + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بنزین را براساس کدملی کنید تا این همه خوشبختی برای یه عده خاص نباشد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
یعنی شما فقط به خاطر ۲۰۰۰ تومن افزایش بنزین مسافرت نمیری؟؟؟
یا به خاطر ۲ تا ۴ برابر شدن هزینه های زندگی؟!
دوست عزیز، خوشبختی شما گرو خوش نگذروندن بقیه نیست
اگه انتقاد میکنی درست نشونه بگیر
همه ما مردم ایران لایق خوشبختی و خوش گذرونی هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
چرا دروغ میگی تهران کجا برف و بارونه؟
۰
۲
پاسخ دادن
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
آخرین اخبار
۳ منطقه جدید به مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست اضافه شد
ایجاد مراکز مراقبت روزانه در ۵ استان/ پردیس توانمندسازی کودکان تاسیس می‌شود
کیفیت هوای تهران بهتر می‌شود+فیلم
کشف ۲۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران
فردا طرح زوج و فرد از درب منازل از شش و نیم صبح اجرا می‌شود
«زائر خدمه»؛ مسیر ورود علاقه‌مندان به چرخه کارگزاری حج
کشف ۳۹ کیلوگرم شیشه و هروئین در عملیات مشترک پلیس پایتخت و ویژه غرب
منشی، سارق مطب دندانپزشکی بود
روزانه حدود ۴ میلیون نفر برای کار وارد تهران می‌شوند
قرار دعوا با خون خاتمه یافت
۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است 
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
تداوم آموزش مجازی مدارس ابتدایی استان تهران
خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران فرسوده‌ شده‌اند
شگرد بالا بردن صمیمیت اقتصادی بین زوجین + فیلم
میزبانی بوستان‌های جدید از مسیر سرزندگی تا پایان سال
بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
لزوم توجه به لاستیک در هنگام رانندگی + فیلم
همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی برگزار می‌شود
روش‌هایی که باعث کاهش مصرف انرژی در خانه می‌شود + فیلم
دستگیری عاملان تیراندازی در بهشت زهرا (س)
بهترین دمای خانه در فصل زمستان + فیلم
کدام مناطق تهران زلزله خیزتر است؟ + فیلم
بخشی از معوقات حوزه درمان در هفته‌های آتی پرداخت می‌شود
حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشی کشور در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است
شورا نمایندگی مردم را فدای هیچ‌کس نمی‌کند
فرایند انتخابات در استان تهران با آمادگی کامل فرمانداری‌ها آغاز شد
چمران: بازنگری تقسیم‌بندی تهران می‌تواند پشتوانه اصلاح حکمرانی شهری باشد
«محمد جمالو» به عنوان رئیس جدید سازمان ثبت احوال کشور معرفی شد
۱۱۲ هزار معلول بدون مسکن