رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از رونمایی دو مسیر گردشگری جدید در حاشیه و محدوده اصلی خیابان فردوسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، در تشریح آخرین اقدامات این ستاد برای آمادهسازی شهر تهران جهت حضور گردشگران، به توسعه مسیرهای گردشگری جدید در یکی از محورهای هویتی پایتخت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته حدود ۳۰ مسیر گردشگری طراحی و در ایام نوروز تقدیم شهروندان شده است، گفت: از آن زمان شهروندان به صورت خودکار و بدون نیاز به مجموعههای ما، از نقشهها استفاده کرده و بهرهبرداری میکنند.
قاسمی گفت: خیابان فردوسی، به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری که هویت و تاریخ شهر تهران را در بر میگیرد، به دلیل برخی ملاحظات تاکنون در مسیرهای اصلی گردشگری قرار نگرفته بود.
وی گفت: از جمله این اماکن، مکانهایی بودند که سالهاست بسته هستند و برای گردشگر، احساس ناامنی و اغتشاش بصری بدی ایجاد میکردند.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: به زودی دو مسیر جدید گردشگری در مسیرمیدان فردوسی و با پیگیری منطقه ۱۲ آماده و رونمایی و تقدیم شهروندان شود.
قاسمی گفت: قرار است این مسیر به صورت ویژه دیده شود و از المانهای شهری، نور، جدارهها و بستر پیادهرو مهیا شود تا شهروندان بتوانند در همه ساعات شبانهروز از این مسیر گردشگری خانوادهمحور استفاده کنند.