تایلند و کامبوج به توافقی برای توقف فوری خصومت‌ها دست یافتند که درگیری‌های مرزی بین دو کشور را پایان می‌دهد. این آتش‌بس از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه به وقت محلی اجرایی خواهد شد.

این آتش‌بس در بیانیه‌ای مشترک توسط سومین کمیته ویژه مرزی عمومی (GBC) پس از چند روز مذاکره اعلام شد. بر اساس متن بیانیه، تایلند و کامبوج بر مجموعه‌ای از اقدامات کاهش تنش برای توقف حرکت نیرو‌ها و حفظ خط ارتباطی بین وزرای دفاع دو کشور توافق کردند.

درگیری بین این دو کشور جنوب شرق آسیا در ماه مه امسال در منطقه مورد مناقشه مرزی شعله‌ور شد. درگیری‌ها اوایل دسامبر و کمتر از دو ماه پس از امضای یک توافقنامه آتش‌بس جامع در کوالالامپور از سر گرفته شده بود.

