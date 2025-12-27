باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نیروگاه‌های بادی به عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. با افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی، کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و نیاز به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، توسعه نیروگاه‌های بادی به عنوان یک راه‌حل پایدار و کارآمد برای تأمین انرژی مطرح است.

نیروگاه‌های بادی که گرچه در کشور ماه ظرفیت فعلی آن نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی پایین است، اما برای توسعه آن هدف‌گذاری شده است به تازگی هم دو نیروگاه اجرایی شده است که در همین راستا هم محمد نژاد معاون سرمایه گذاری ساتبا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ۳ دی‌ماه عملیات اجرایی دو نیروگاه بادی مجموعا به ظرفیت حدود ۷۰۰ مگاوات در میل نادر، مرز‌های شرقی کشور، با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد؛ این دو نیروگاه با سرمایه‌ای افزون بر ۵۰۰ میلیون دلار احداث می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: با افزایش سرمایه گذاری، ظرفیت این دو نیروگاه به حدود یک‌هزار مگاوات می‌رسد و با تزریق برق تولیدی آن به شبکه سراسری، پایداری برق استان سیستان و بلوچستان نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که با ظرفیت فعلی این نیروگاه‌ها ظرفیت کل نیروگاه‌های بادی کشور چه میزان است؟ بیان کرد: با احداث این دو نیروگاه ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از یک‌هزار مگاوات عبور خواهد کرد.

در ادامه هم محسن طرزطلب مدیرعامل ساتبا و معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور و هدف‌گذاری در این راستا بیان کرد: عملیات اجرایی متعددی در زمینه نیروگاه‌های بادی آغاز شده است و امیدواریم باتوجه به ظرفیت فعلی از مرز هزار مگاوات در سال آینده عبور کنیم این هدف‌گذاری ماست و در این زمینه گام برمی‌داریم.

گفتنی است، نیروگاه‌های بادی مزایای قابل توجهی دارند که به افزایش محبوبیت آنها کمک کرده است. از جمله این مزایا، حفاظت از محیط زیست است. نیروگاه‌های بادی هیچ گونه آلاینده‌ای به جو اضافه نمی‌کنند و به کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا کمک می‌کنند. این ویژگی باعث شده تا تولید انرژی بادی به یکی از بهترین گزینه‌ها برای کشور‌ها در تلاش برای کاهش آلودگی تبدیل شود.

با این حال، توسعه نیروگاه‌های بادی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از بزرگ‌ترین موانع، محدودیت‌های مکان‌یابی است. برای نصب توربین‌های بادی، به مکان‌هایی با باد مناسب نیاز است. در بسیاری از مواقع، این مناطق ممکن است دسترسی‌پذیری سختی داشته یا از نظر اقتصادی و اجتماعی بهینه نباشند. همچنین، تأثیرات زیست‌محیطی نصب توربین‌ها بر روی حیات‌وحش، به ویژه پرندگان و خفاش‌ها، از دیگر مسائلی است که نیاز به توجه و مدیریت دارد.

در نهایت، نیروگاه‌های بادی به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی انرژی تجدیدپذیر، نقشی کلیدی در تأمین انرژی پایدار و پاک دارند. ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش با توجه به نگرانی‌های جهانی درباره تغییرات اقلیمی و کاهش آلاینده‌ها، دو چندان شده است.