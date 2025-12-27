شهروندخبرنگار ما تصاویری از آئین بزرگداشت ششمین سالگرد سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی در روستای گورزانگ شهرستان میناب را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهید سلیمانی و نوزدهمین یادواره شهدای سرفراز روستای گورزانگ بخش بندزرک شهرستان میناب استان هرمزگان، با حضور گسترده مردم شهیدپرور میناب برگزار شد. در این مراسم، سردار کاجی با سخنرانی خود بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تأکید کرد. گروه سرود «بچه‌های آسمانی گورزانگ» کانون فرهنگی هنری سادات گورزانگ با اجرای قطعاتی حماسی فضای مراسم را عطرآگین کردند. همچنین کربلایی حامد رکنی با نوای مداحی و کربلایی حسین کریمی با شعرخوانی، حال و هوای معنوی مراسم را دوچندان ساختند. در بخش پایانی، از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل به عمل آمد و یاد و خاطره شهیدان گورزانگ بار دیگر در دل‌ها زنده شد. روستای گورزانگ از توابع بخش بندزرک شهرستان میناب، ۱۲ شهید معظم را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است و به همین دلیل این دیار به عنوان یکی از کانون‌های ایثار و شهادت در شهرستان میناب شناخته می‌شود. حضور پرشور مردم در یادواره‌ها و بزرگداشت‌ها، نشان‌دهنده پایبندی اهالی این روستا به فرهنگ مقاومت و آرمان‌های شهدا و ادامه راه آنان است.
منبع: شهروندخبرنگار - هرمزگان

