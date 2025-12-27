براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۷ خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده‌های اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۳۰ صبح امروز در شهر هندیجان ۲۱۲ میکرو گرم بر متر مکعب بوده که گویای وضعیت بنفش یعنی بسیار ناسالم است.

این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۶۸، اهواز ۱۶۴، بهبهان ۱۵۹، خرمشهر ۱۹۰، دزفول ۱۶۵، دشت آزادگان ۱۵۹، شادگان ۱۷۳، شوشتر ۱۶۱، کارون ۱۶۴، ماهشهر ۱۸۱، ملاثانی ۱۶۰ و هویزه ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۰۸، باغملک ۱۲۸، شوش ۱۴۷ و هفتکل ۱۱۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل این شاخص در امیدیه، اندیمشک، ایذه،، رامهرمز، دهدز و مسجدسلیمان قبول عنوان شده است‌.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور