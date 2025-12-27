به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به گفته مردم محلی، با وجود گذشت سالها از ارتقای بشاگرد به شهرستان، هنوز بسیاری از ادارات مهم بهصورت مستقل در این منطقه مستقر نشدهاند و همین مسئله باعث شده شهروندان برای انجام سادهترین امور اداری ناچار به سفرهای طولانی و پرهزینه به شهرستانهای همجوار شوند.
برخی شهروندان میگویند نبود اداراتی مانند کار و امور اجتماعی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، اوقاف، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی مشکلات متعددی را در زمینه اشتغال، مسکن، بیمه، امور فرهنگی و خدمات زیربنایی ایجاد کرده است.
یکی از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت:برای پیگیری یک پرونده ساده بیمه یا امور کاری، باید چندین ساعت در راه باشیم. این شرایط برای مردم منطقهای محروم مثل بشاگرد قابل قبول نیست.
کاسب دیگری می گوید: برای پرونده مالیاتی باید هر ماه به شهرستان جاسک رفت و آمد داشته باشم.
همچنین برخی فعالان اجتماعی منطقه تأکید کردند که استقرار ناقص ادارات، روند توسعه شهرستان را با کندی جدی مواجه کرده و باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است.
شهروندان بشاگرد از مسئولان استانداری هرمزگان و دستگاههای اجرایی خواستند با نگاه عادلانهتر، نسبت به استقرار کامل ادارات، تأمین نیروی انسانی و ایجاد زیرساختهای اداری در این شهرستان اقدام کنند تا مردم بتوانند از حقوق اولیه خود در محل زندگیشان بهرهمند شوند.
بشاگرد ۲۸ مهر ۱۳۸۷ از شهرستان جاسک جدا شد و مستقل گردید.