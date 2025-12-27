شهروندان شهرستان بشاگرد با ابراز نارضایتی از نبود و استقرار ناقص برخی ادارات و نهاد‌های دولتی، خواستار رسیدگی جدی مسئولان استانی و کشوری به این موضوع شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به گفته مردم محلی، با وجود گذشت سال‌ها از ارتقای بشاگرد به شهرستان، هنوز بسیاری از ادارات مهم به‌صورت مستقل در این منطقه مستقر نشده‌اند و همین مسئله باعث شده شهروندان برای انجام ساده‌ترین امور اداری ناچار به سفر‌های طولانی و پرهزینه به شهرستان‌های همجوار شوند.

برخی شهروندان می‌گویند نبود اداراتی مانند کار و امور اجتماعی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، اوقاف، تأمین اجتماعی و  امور مالیاتی مشکلات متعددی را در زمینه اشتغال، مسکن، بیمه، امور فرهنگی و خدمات زیربنایی ایجاد کرده است.

یکی از شهروندان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت:برای پیگیری یک پرونده ساده بیمه یا امور کاری، باید چندین ساعت در راه باشیم. این شرایط برای مردم منطقه‌ای محروم مثل بشاگرد قابل قبول نیست.

کاسب دیگری می گوید: برای پرونده مالیاتی باید هر ماه به شهرستان جاسک رفت و آمد داشته باشم.

همچنین برخی فعالان اجتماعی منطقه تأکید کردند که استقرار ناقص ادارات، روند توسعه شهرستان را با کندی جدی مواجه کرده و باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است.

شهروندان بشاگرد از مسئولان استانداری هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی خواستند با نگاه عادلانه‌تر، نسبت به استقرار کامل ادارات، تأمین نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های اداری در این شهرستان اقدام کنند تا مردم بتوانند از حقوق اولیه خود در محل زندگی‌شان بهره‌مند شوند.

بشاگرد ۲۸ مهر ۱۳۸۷ از شهرستان جاسک جدا شد و مستقل گردید.

