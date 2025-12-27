باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تونی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در جریان گشت و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت، با همراهی مأموران کلانتری نسا موفق به شناسایی و دستگیری این شکارچی متخلف شدند.
وی افزود: در بازرسی انجامشده از متخلف، ادوات مربوط به شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی به همراه لاشههای شکار کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف زیستمحیطی تصریح کرد: پرونده این متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و حفاظت از حیاتوحش بهعنوان یک وظیفه حاکمیتی با جدیت ادامه خواهد داشت.