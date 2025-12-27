رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از شناسایی و دستگیری یک شکارچی متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز دو رأس کلچه در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تونی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در جریان گشت و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت، با همراهی مأموران کلانتری نسا موفق به شناسایی و دستگیری این شکارچی متخلف شدند.

 وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از متخلف، ادوات مربوط به شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی به همراه لاشه‌های شکار کشف و ضبط شد.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در پایان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف زیست‌محیطی تصریح کرد: پرونده این متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و حفاظت از حیات‌وحش به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی با جدیت ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: دستگیری شکارچی ، شکارچی غیر مجاز
خبرهای مرتبط
دستگیری متخلف صید غیرمجاز در رودخانه کرج
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی
شکارچیان غیرمجاز کبک در گچساران با دستان بسته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
نفوذ هوای سرد و کاهش سه تا ۶ درجه‌ای دما در البرز
بارش برف در طالقان+فیلم
دستگیری شکارچی متخلف در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی
شلمزار؛ روستایی پویا با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی، خدمات محلی و گردشگری 