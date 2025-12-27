سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت یک سامانه بارشی در استان هرمزگان از روز ۶ دی هشدار داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس این هشدار، وقوع بارش‌های نسبتاً شدید تا شدید باران، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در مناطق ساحلی و دریایی هرمزگان احتمال مواج شدن دریا و اختلال در تردد‌های دریایی وجود دارد.

سازمان هواشناسی با اشاره به سطح نارنجی هشدار، از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواسته است آمادگی لازم را داشته باشند و به شهروندان توصیه کرده از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و فعالیت‌های دریایی و صیادی را با احتیاط انجام دهند.

هشدار نارنجی به معنای احتمال بروز پدیده‌های جوی مخاطره‌آمیز و لزوم اقدام پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی است.

برچسب ها: هشدار نارنجی ، بارندگی در هرمزگان
خبرهای مرتبط
زنگ خطر تب دنگی پس از بارندگی های اخیر در هرمزگان
نفت ستاره خلیج فارس یاری گر خسارت دیدگان سیل هرمزگان
سد شمیل و نیان ۱۰۰ درصد آبگیری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف بیش از ۱۴۲ هزار لیتر بنزین قاچاق در آب‌های میناب
هشدار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره توزیع مواد و داروهای غیرمجاز در قالب محصولات فریبنده
جهش بزرگ تجهیزاتی در نظام سلامت هرمزگان؛ ورود تجهیزات پزشکی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان
نهضت سلامت در هرمزگان با مشارکت دولت و بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود
بارش زمستانی در راه هرمزگان/ صدور هشدار نارنجی
گلایه شهروندان بشاگرد از نبود ادارات و خدمات دولتی مستقل