سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت یک سامانه بارشی در استان هرمزگان از روز ۶ دی هشدار داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس این هشدار، وقوع بارش‌های نسبتاً شدید تا شدید باران، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در مناطق ساحلی و دریایی هرمزگان احتمال مواج شدن دریا و اختلال در تردد‌های دریایی وجود دارد.

سازمان هواشناسی با اشاره به سطح نارنجی هشدار، از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواسته است آمادگی لازم را داشته باشند و به شهروندان توصیه کرده از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و فعالیت‌های دریایی و صیادی را با احتیاط انجام دهند.

هشدار نارنجی به معنای احتمال بروز پدیده‌های جوی مخاطره‌آمیز و لزوم اقدام پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی است.