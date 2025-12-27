باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بهترین دمای خانه در فصل سرد + فیلم

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران در مورد دمای مناسب خانه در فصل سرد نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد سراجی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص بهترین دمای خانه در فصل سرد توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

بهترین دمای خانه در فصل سرد + فیلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
همه مثل شما پکیج ندارند بعد پول خرید پکیج هم ندارند
باید صفحات خورشیدی گرمایشی نصب کرد خانه های ایرانی باید امکانت خوب داشته باشند
