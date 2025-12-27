\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0627\u0645 \u0648\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0637\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0646\u062f\u0645 \u0648 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u06af\u0631\u0647 \u062e\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0634\u0627\u06cc\u062f \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u06a9\u0633\u06cc \u0628\u062f\u0627\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06f8\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0634\u06cc\u0634\u0647 \u0648 \u0622\u0628\u06af\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0633\u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n