باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هنر شیشه‌گری و آبگینه‌سازی در ورامین + فیلم

۸۰ درصد شیشه و آبگینۀ دست‌ساز کشور در ورامین تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نام ورامین با مزارع طلایی گندم و محصولات کشاورزی گره خورده است، اما شاید کمتر کسی بداند که ۸۰ درصد شیشه و آبگینه دست ساز کشور در ورامین تولید می‌شود.

 

مطالب مرتبط
هنر شیشه‌گری و آبگینه‌سازی در ورامین + فیلم
young journalists club

هنر کهن شیشه‌گری در ایران + فیلم

هنر جادوی آتش و خاک + فیلم

هنر شیشه‌گری و آبگینه‌سازی در ورامین + فیلم
young journalists club

مراحل ساخت وسایل تزئینی شیشه‌ای + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم
۷۲۳

ترامپ بار دیگر زلنسکی را تحقیر کرد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم
۶۴۳

چرا یکشنبه یکی از مهمترین روز‌های ایران است؟ + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم
۵۰۸

انتشار تصاویر انتقال ماهواره‌های ایرانی به سکوی پرتاب در روسیه + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم
۴۶۳

سرقت هالیوودی در تگزاس + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم
۴۰۵

درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم

۰۶ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.