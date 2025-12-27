باشگاه خبرنگاران جوان؛ جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن در نشست صمیمی با سرمایه گذاران و مدیران عامل شرکتهای بخش خصوصی فعال در حملونقل ریلی و قطارهای حومهای؛ با تأکید بر ضرورت گسترش قطارهای حومهای، این بخش را یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش ترافیک و تصادفات جادهای، بهینهسازی مصرف سوخت و پاسخگویی به تقاضای روزافزون مردم در سفرهای کوتاه دانست.
ذاکری در این نشست توسعه قطارهای حومهای را از اولویتهای اصلی شبکه ریلی کشور عنوان کرد و گفت: این نوع حملونقل، نقش مؤثری در کاهش ترافیک جادهای، کاهش تصادفات و صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت ایفا میکند. ️
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر توسعه قطارهای حومهای گفت: گسترش این ناوگان نیازمند برنامهریزی هدفمند، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی است. ️
مدیرعامل راهآهن با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این حوزه، اظهار داشت: مشارکت سرمایهگذاران میتواند شتاب توسعه قطارهای حومهای را افزایش داده و زمینه نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کند.
ذاکری همچنین ساخت و توسعه ایستگاههای مرتبط با قطارهای حومهای را از الزامات این مسیر دانست و خاطرنشان کرد: استقبال گسترده مردم از این قطارها نشاندهنده نیاز واقعی جامعه به حملونقل ریلی ایمن، سریع و مقرونبهصرفه در سفرهای روزانه است.
️میرحسن موسوی، قائم مقام مدیرعامل راه آهن نیز در این نشست، با اشاره به بازدید اخیر رئیس جمهور، از امکانات و زیرساختهای راه آهن، از جمله قطارهای حومهای تهران، مرکز لجستیک آپرین و کنترل مرکزی راه آهن گفت: این بازدید نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه حمل و نقل ریلی و ارتقای خدمات به شهروندان است. ️
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی به ویژه در بخش حومهای، به دلیل مزایای متعدد آن تاکید ویژه داشته و دستورات لازم برای تسریع در این زمینه را صادر کرده است. ️
موسوی با بیان اینکه شرکت راه آهن آمادگی کامل برای همکاری با بخش خصوصی را دارد، از شرکتهای خصوصی خواست با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و ارائه بستههای پیشنهادی در بخش زیرساخت و یا بهره برداری، به توسعه بخش حمل و نقل ریلی حومهای کمک کنند. ️
وی تصریح کرد: همافزایی بین بخش دولتی و خصوصی میتواند نقش بسزایی در تحقق اهداف دولت در حوزه حمل و نقل ریلی ایفا کند. ️
نشست هماندیشی توسعه حملونقل ریلی در بخش حومهای سوم دی ماه با حضور جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، قائم مقام مدیرعامل، معاونین، تعدادی از مدیران ستادی راه آهن، سرمایه گذاران و مدیران عامل شرکتهای بخش خصوصی فعال در حملونقل ریلی و قطارهای حومهای در ساختمان مرکزی شهدای راه آهن برگزار شد. ️
در این نشست، مدیران عامل شرکتهای بخش خصوصی فعال در حملونقل ریلی و انجمنهای صنفی حمل و نقل ریلی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، بر لزوم تداوم و استمرار چنین جلسات هماندیشی تأکید کردند و آن را گامی مؤثر در همگرایی سیاستگذاریها و تصمیمسازیهای حوزه ریلی دانستند. ️
نمایندگان بخش خصوصی با بیان دیدگاهها و تجربیات خود، خواستار تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری، ایجاد سازوکارهای حمایتی شفاف، تسهیل شرایط سرمایهگذاری، بازنگری در نظام قیمتگذاری بلیت و توجه ویژه به موضوع تعمیر و نگهداری ناوگان شدند. ️
به اعتقاد آنان، تداوم گفتگوی مستقیم میان راهآهن و فعالان بخش خصوصی میتواند زمینهساز افزایش اعتماد سرمایهگذاران، نوسازی ناوگان، ارتقای کیفیت خدمات و تسریع در توسعه قطارهای حومهای در کشور شود.
منبع: راه آهن