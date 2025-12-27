باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
زوجین باید مهارت ثبات اقتصادی را داشته باشند + فیلم

کارشناس خانواده در خصوص ثبات اقتصادی زوجین توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه ابراهیمی، کارشناس خانواده با حضور در برنامه سلام تهران در مورد مهارت ثبات اقتصادی زوحین نکاتی بیان کرد.

 

 

 

۱۴:۴۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
مثلاً شما داخل مناطق سردسیر سه بخاری گازی دارید روی شعله کم بعد سر ماه فیش گاز 35 میلیون می آید مثلاً شهر سی سخت بعد حقوق شما 18 میلیون در ماه است الان باید ثبات اقتصادی داشته باشید این یک برای زوج های جوان برای امسال
