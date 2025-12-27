باشگاه خبرنگاران جوان - در ترکیه برای ۱۴ فوتبالیست به اتهام شرط‌بندی حکم بازداشت صادر شد.

در میان مظنونانی که علیه تیم خود شرط‌بندی کرده‌اند، مدیرعامل سابق «گالاتاسرای» اردن تیمور و یک مظنون دیگر که عملیات مالی مشکوک و حساب شرط‌بندی داشته است، قرار دارند.

تاکنون ۲۴ نفر اعم از مدیر و بازیکن بازداشت شده‌اند و یک نفر دیگر به جرم دیگری در زندان است.

این تحقیقات که توسط اداره تحقیقات جرایم مالی انجام شده است، بررسی می‌کند که آیا وجوه غیرقانونی قمار از طریق ارز‌های دیجیتال و شرکت‌های صوری پولشویی می‌شود یا خیر؟

دفتر دادستانی در این باره اعلام کرد: در مجموع ۲۹ مظنون در استانبول مورد بازجویی قرار گرفتند و ازنمونه بازداشت شدگان می‌شود به ۶ مظنونی که در مسابقه فوتبال قاسم‌پاشا-سامسون‌اسپور در تاریخ ۲۶/۱۰/۲۰۲۴ شرط‌بندی کرده‌اند که بر نتیجه مسابقه تأثیر گذاشته‌اند اشاره کرد همچنین یک مظنونی که در TFF شاغل است و حساب‌های بانکی او بررسی و مشخص شد که تراکنش‌های مالی مشکوک و یک حساب شرط‌بندی مرتبط دارد.

مدیر باشگاه ورزشی گالاتاسرای (اردن تیمور) از سرشناس‌ترین بازداشت شدگان بود و حساب‌های بانکی او بررسی و مشخص شد که تراکنش‌های مالی مشکوکی داشته است.