باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - باقر صادقی رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: با هدف ارتقای ایمنی عبور و افزایش ضریب ایمنی تردد از ابتدای امسال تا پایان آذر، تعداد ۹ هزار و ۷۰ تابلو و علائم ایمنی اخطاری، انتظامی و مسیر نما و ۴۱۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی راه‌ها در محور‌های ارتباطی استان نصب شد.

او با بیان اینکه علائم جاده‌ای در افزایش ضریب ایمنی راه‌ها نقش موثری دارد و زبان گویای جاده‌ها محسوب می‌شود، افزود:در راستای ارتقای سطح ایمنی و سهولت تردد وسایل نقلیه در محور‌های مواصلاتی استان بازسازی، نوسازی و تعمیر و نصب ۹ هزار و ۷۰ عدد تابلوی علائم اخطاری و انتظامی و هدایت مسیر و ۴۱۰ متر مربع تابلو‌های اطلاعاتی طی هفت ماهه سالجاری توسط اکیپ‌های راهداری انجام شد.

صادقی، تقویت علائم افقی و عمودی، بهبود وضعیت حفاظ راه‌ها را از جمله فعالیت‌های اداره ایمنی و حریم راه‌های اداره کل راهداری برای ارتقاء ایمنی راه‌های استان اعلام کرد و گفت: نصب این علایم و همچنین تقویت حفاظ محور‌ها علاوه بر هشدار و اطلاع رسانی سبب ارتقاء ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات جاده‌ای می‌شود.

رئیس اداره ایمنی استان بازسازی و نوسازی تابلو‌های قدیمی و فرسوده را بخش دیگری از اقدامات این اداره برشمرد و با اشاره به اینکه اهم تلاش‌های این حوزه صرف نگهداری و تامین ایمنی عبور و مرور راه‌ها به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری‌های انجام شده در این بخش می‌شود، افزود: با توجه به رویکرد صرفه جویی و نیز استفاده بهینه از علائم عمودی راه، این اداره کل در طی سال‌های گذشته تعمیر و بازسازی علائم فرسوده و قابل استفاده را در دستور کار خود قرار داد.

صادقی در ادامه از آشکارسازی نقاط پرتصادف به‌عنوان یکی از روش‌های کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی تردد یادکرد و گفت: با عنایت به شناسایی نقاط پرحادثه استان از سنوات گذشته اقدامات مؤثری در خصوص رفع این نقاط صورت گرفته که به‌عنوان یک اقدام کم‌هزینه، زودبازده توانسته در جهت کاهش تصادفات و سوانح رانندگی نقش بسیار مؤثری ایفا کند.

او ادامه داد: این اداره کل اقدامات وسیعی را در خصوص آشکار سازی نقاط پر حادثه بصورت زودبازه در قالب نصب علائم و تابلو‌های فسفری، نصب جداکننده‌های میانی انجام داده است.