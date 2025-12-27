کارشناس دبیرخانه کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور با تأکید بر اینکه اسپیرولینا جایگاهی به عنوان غذای معمول ندارد، گفت: مصرف بیش از حد مجاز اسپیرولینا می‌تواند به کلیه‌ها آسیب بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان - زینب مرشدطلب کارشناس دبیرخانه کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور اظهار داشت: جلبک اسپیرولینا یک غذای معمول نیست که هر فردی بتواند بدون نگرانی آن را مصرف کند. این فرآورده تنها به عنوان رنگ مواد غذایی و مکمل تغذیه‌ای با مقادیر کنترل شده و در محدوده‌های مجاز تولید می‌شود و محصولات دارای مجوز سازمان غذا و دارو، با توصیه و تحت نظارت پزشک و داروساز، از داروخانه‌های معتبر قابل تهیه هستند.

وی افزود: مقادیر جزئی این جلبک که به عنوان رنگ در برخی محصولات غذایی استفاده می‌شود، نگرانی سلامتی ندارد و مورد تأیید سازمان غذا و دارو است، اما مصرف فرآورده‌های پودری و توده‌ای اسپیرولینا که بدون تعیین مقدار مصرف روزانه و از مسیر‌های غیرمجاز عرضه می‌شوند، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

این کارشناس دبیرخانه کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور با اشاره به افزایش مصرف جهانی اسپیرولینا، گفت: در کنار فواید مطرح‌شده، به‌تدریج عوارض احتمالی این جلبک مورد توجه قرار گرفته و حتی برخی ادعا‌های آن زیر سوال رفته است؛ به‌طوری که بر اساس شواهد اخیر، در بسیاری از کشور‌ها دیگر مجاز به تبلیغ اسپیرولینا به‌عنوان منبع ویتامین ب ۱۲ نیستند.

مرشدطلب ادامه داد: اسپیرولینا در برخی افراد می‌تواند موجب بروز عوارضی مانند سردرد، اسهال و نفخ معده شود. محتوای بالای پروتئین و کلروفیل این جلبک نیز ممکن است باعث اسهال، تهوع و گرفتگی عضلات شکم شود.

وی گفت: مصرف بیش از حد مجاز اسپیرولینا می‌تواند با افزایش کلسیم به کلیه‌ها آسیب برساند. همچنین اضافه‌بار آهن ممکن است موجب اختلالات گوارشی شود و غلظت بالای منگنز اثرات نوروتوکسیک ایجاد کند. از این‌رو، اسپیرولینا در حال حاضر جایگاهی به‌عنوان غذا ندارد و تنها می‌تواند به‌عنوان یک مکمل تغذیه‌ای در اشکال دارویی با مقادیر محدود و مشخص و با مشورت متخصص مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: سازمان غذا و دارو

