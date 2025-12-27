باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در جمع خبرنگاران گفت: اخیرا جلسات مشترکی میان شورای شهر تهران و دیگر دستگاههای متولی برگزار شده و روند تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات اصلاحی برای ایمن سازی بازار تهران را شتاب داده است.

وی با بیان اینکه ایمن سازی بازار تهران مورد تاکید کمیته ایمنی شورا قرار دارد و موضوع جدیدی نیست اظهار کرد: در این دوره کاری دکتر بابایی عضو شورای شهر تهران بارها درباره فرسودگی زیرساخت‌ها و مخاطرات ایمنی سراهای قدیمی به مسئولان متولی و نیز اصناف و کسبه هشدار داده اند و ما نیز در کمیسیون این مطالبه را داریم،

وی تاکید کرد: صیانت از جان اصناف و شهروندان از اولویت های کاری این دوره مدیریت شهری است.

پیرهادی با تاکید بر اینکه بازار تهران بخشی از هویت تاریخی و اقتصادی پایتخت است، افزود: رسیدگی دقیق و مسئولانه به وضعیت ایمنی بازار تهران باید با جدیت دنبال شود.

وی اظهار کرد: در جلسه اخیری هم که با حضور فرماندار تهران، برخی اعضای شورای شهر، نمایندگان آتش‌نشانی، نمایندگان اصناف بازار تهران، مسئولان شهری و دیگر دستگاه‌های متولی برگزار شد، موضوع سرای بهشت به‌ عنوان یکی از نقاط دارای اولویت ایمنی به‌طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی‌ها بر اجرای مرحله‌ای اقدامات اصلاحی و نوسازی انحام شد.

وی افزود: در این جلسه همچنین موضوع ساماندهی سیم‌کشی‌ها، ایمن‌سازی مسیرهای تردد و خروج اضطراری، کاهش انباشت کالا در گذرگاه‌ها و نیز تقویت تجهیزات پیشگیرانه آتش‌نشانی در محورهای اصلی دالان ها و سراهای بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رویکرد حمایتی برای حفظ جریان کسب‌وکار اصناف

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر تداوم کسب و کار اصناف بازار تهران تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهری در این دوره قطعا سلبی و محدودکننده نیست، بلکه تلاش می‌شود با همراهی مالکان و بازاریان، ارتقای ایمنی به‌گونه‌ای انجام شود که جریان کسب‌ وکار دچار اختلال نشود.

به اعتقاد پیرهادی، آموزش اصناف، آگاه‌سازی نسبت به مخاطرات، تدوین برنامه زمان‌بندی مقاوم‌سازی و پایش مستمر نتایج اقدامات به کاهش ریسک و افزایش آرامش در سرای بهشت و سایر سراهای بازار کمک خواهد کرد.

منبع: شورای شهر