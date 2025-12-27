شهروندخبرنگار ما از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

وام ازدواج یکی از مهم‌ترین تسهیلات مالی است گه دولت برای جوانان در نظر گرفته است. این وام به منظور به‌منظور تسهیل در آغاز زندگی مشترک است. تسهیل در آغاز زندگی مشترک است تا آنها در ابتدای جاده مشترک زندگی با مشکلات کمتری رو‌به‌رو شوند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وارادت بنده ۳۶سال سن دارم هست؛ سال ونیم ازدواج کردم دوماه به عید پارسال برای وام ازدواج ثبت نام کردم بانک ملت برج ۲ امسال که استعلام گرفتم نفر ۹۹بودم شهرستان الان هم نفر۵۱ هستم چند دفعه به بانک مراجعه کردم می‌گویند امسال بودجه به ما ندادند الان هم که نفر ۵۱هستید بقیه انصراف دادند الانم امسال که اصلا نوبت تون نمیشه سال دیگه هم معلوم نیست واقعا ناامیدم کردن با این وام میخواستم عروسی بگیرم و... خیلی از آشنایان بعد من ثبت نام کردن از بانک‌های دیگه گرفتن. به خدا نمیدانم چه کار کنم. پیام‌ام را نمیدانم کسی از مسولین می‌بیند که بتواند گره از کارم باز کند. یک کارگر واقعا باید چه کار کند.
خواهشمندیم پیگیری کنید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
از اينطرف ميگن ازدواج كنيد وفرزند بياريد،از اينطرف نه وام ازدواجي ميدن نه خبري از وام فرزند اوري هست،
نميدونم چرا وقتي به مردم ميرسه بودجه نيست يا تو بودجه كسي در موردش حرف نميزنه.....
نميدونم چرا هميشه و هيچوقت براي مردم نيست كه نيست حالا شما بيا هزار باربگو بابا مردم هزار برنامه ريختن رو اين وام يا عروسي هست يا رهن خونه هست يا هزار مشكل ديگه.....
بودجه نيست نوبتت نيست تو صف رزرو هستي و هزاران اما و اگر ديگه،ادم بايد بخنده گريه كنه چيكار كنه
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
حتما میدن بهتون ...
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امان
۲۰:۴۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خدا لعنتتون بکنه، فقط همین
۱
۲۷
پاسخ دادن
