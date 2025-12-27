کارشناس داوری درباره قضاوت موعود بنیادی فر داور بازی پرسپولیس و مس رفسنجان توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت موعود بنیادی فر در بازی پرسپولیس و مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: خطا بر روی بازیکن مس رفسنجان در دقیقه ۲۹ بازی صورت گرفت که داور این خطا را نگرفت. در دقیقه ۳۵ بازی، مسی‌ها معتقد بودند که توپ به دست بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه خورده است. البته تصویربرداری بد بود و این صحنه را درست نشان نداد. اگر توپ روی شانه بازیکن پرسپولیس خورده باشد که ادامه بازی درست است و اگر به دستش خورده باشد پنالتی است، اما از روی تصاویر مشخص است که توپ روی کتف بازیکن پرسپولیس خورده بود و پنالتی نبود.

او افزود: اخطار‌ها و اخراج بازیکن شماره ۲ مس رفسنجان در این بازی کاملا درست بودند. دقیقه ۴۷ بازی، داور مسابقه اخطاری به بازیکن پرسپولیس داد که درست بود. در دقیقه ۶۹ بازی، خطا پشت محوطه جریمه مس رفسنجان صورت گرفت و اخراج بازیکن مس رفسنجان درست بود. اورونوف خودش را به داخل محوطه جریمه انداخت، اما اصل خطا بیرون از محوطه جریمه رخ داد. در دقیقه ۷۹ بازی، گل دوم پرسپولیس به درستی آفساید گرفته شد. در دقیقه ۸۶ بازی، در محوطه جریمه پرسپولیس خطای هند رخ نداد و بازیکنان باید بفهمند که وقتی دست به بدن چسبیده است، خطای هند رخ نداده و ادامه بازی درست است و اعتراض مسی‌ها بیخود بود. خط آفساید خیلی پهن است و این خط قانونی و استاندارد نیست. خط آفساید آن قدر باید باریک باشد که اگر شما پنجه پا هم در آفساید بود مشخص شود.

او در پایان گفت: برانکارد در حد مسابقات لیگ برتری نبود و نزدیک بود که بازیکن روی زمین بیفتد و دست و پایش بشکند. برانکارد استاندارد باید بیاورند. همچنین در دقیقه ۹۰+۵ بازی، ضربه کرنر به نفع مس رفسنجان درست بود که کمک داور اعلام زدن ضربه از دروازه پرسپولیس را داد. در مجموع موعود بنیادی فر قضاوت خوبی در این بازی داشت.