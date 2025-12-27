بر اساس گزارش نظارتی دیوان محاسبات کشور ۵۴۵ دستگاه اجرایی در ارسال برنامه عملیاتی و جذب به‌موقع اعتبارات جهت ارتقای امنیت شبکه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های اجرایی اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرغم ابلاغ چارچوب‌های اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۴۰۳، ۵۴۵ دستگاه اجرایی در ارسال برنامه عملیاتی و جذب به‌موقع اعتبارات تکلیفی اقدام مؤثری انجام نداده‌اند که این ترک فعل منجر به انتقال بخشی از اعتبارات مربوطه به سال بعد و عدم تحقق کامل اهداف قانونگذار در ارتقای امنیت شبکه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های اجرایی و پیشگیری مؤثر از حوادث سایبری شده است.

رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی اجرای این حکم قانونی در دستور کار نظارتی دیوان محاسبات کشور قرار دارد.

منبع: دیوان محاسبات کشور

