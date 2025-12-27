برنامه اجرایی فرآیند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده و حذف چک‌های رمزدار از مبادلات چک به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس بخشنامه بانک مرکزی با موضوع ابلاغیه برنامه اجرایی فرایند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده و حذف چک‌های رمزدار از مبادلات چک، با نظرداشت وصول درخواست برخی بانک‌ها مبنی بر افزایش فرجه زمانی به منظور تکمیل کلیه تعهدات فنی ناشی از تغییر یادشده و همچنین، نزدیک شدن به ایام پرترافیک پایان سال؛ مقرر گردید اعمال نسخه ۴.۵.۶ سامانه چکاوک به هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵ موکول شده و ممنوعیت صدور چک رمزدار در تاریخ اشاره شده اجرایی می شود. لذا باتوجه به ایجاد فرصت زمانی مناسب از سوی این بانک، لازم است شبکه بانکی به زمان بندی ارائه شده تعهد کامل داشته و برنامه‌ریزی مقتضی در راستای اعمال تغییرات یادشده را تمهید کند. 

همچنین، در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از چک تضمین‌شده متذکر می‌گردد شبکه بانکی نقش موثری در این مقوله داشته و انتظار می‌رود با تبیین مزایای متعدد چک تضمین شده نظیر ثبت صدور در سامانه صیاد (پیچک) از سوی بانک صادرکننده چک، پذیرش و پرداخت آن در کلیه شعب بانک‌ها بدون محدودیت جغرافیایی و همچنین امکان استعلام چک توسط ذی‌نفع از کلیه مسیرهای استعلامی (شامل درگاه‌های نوین بانکی (اینترنت و همراه بانک)، خودپردازهای فعال در زیست بوم چک، پیامک و اپلیکیشن‌های موبایلی)؛ مشتریان را به دریافت چک تضمین شده هدایت کنند. 

علاوه بر این، باتوجه به این که چک‌های تضمین شده مشابه چک رمزدار فاقد وضعیت برگشتی می‌باشند،‌ بانک‌ها می‌توانند رویه پرداخت فوری آن را اجرایی نمایند. بدیهی است به دلیل ثبت صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد(پیچک)، صحت چک تضمین شده صادره از طریق سامانه برای بانک قابل تشخیص می‌باشد، و می‌توان در راستای مشتری مداری و یکسان‌سازی رویه‌‌های پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک تضمین شده در زمان مراجعه ذینفع اقدام کرد. 

با عنایت به موارد فوق، بانک ها بایستی ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، به قید فوریت تمهیدات فنی با هدف اجرای برنامه یادشده در موعد زمانی صدرالاشاره را عملیاتی کنند. 

در پایان خاطر نشان می‌سازد تمکین و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی این بانک در انتظام‌بخشی زیست بوم چک موثر بوده و انتظار می‌رود شبکه بانکی همراهی کامل را با این بانک داشته باشد.

بانک مرکزی

 
برچسب ها: دسته چک ، چک رمزدار
خبرهای مرتبط
شیوه نامه سقف اعتباری چک در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین می‌شود؟
دسته‌چک فقط برای خوش‌حساب‌ها؛ پایان صدور چک برای افراد فاقد صلاحیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات راکبان موتورسیکلت در سال گذشته
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
۴۳.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر‌ها در یکسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
اقبال به بازار سرمایه/ ترزیق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام
رشد ۳۸ درصدی تولید ال‌پی‌جی
گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است
کیفیت آب شرب اردکان در شرایط نرمال قرار دارد+ فیلم
۶۵۰ روستای استان یزد تحت پوشش آبرسانی+ فیلم
صنایع استان یزد از آب انتقالی استفاده نمی‌کنند/ جزئیات پیشرفت پروژه‌های آبی استان