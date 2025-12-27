باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - جندقی گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های بنیاد مسکن استان گلستان برای توجه ویژه به روستا‌های کمتر‌برخوردار و ارتقای زیرساخت‌های عمرانی انجام می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان گرگان با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف بهبود کیفیت زندگی روستاییان، افزایش رفاه عمومی و تسهیل تردد اهالی در دستور کار قرار گرفته افزود: توسعه و بهسازی معابر روستایی، یکی از اولویت‌های اصلی بنیاد است و روستا‌های کم‌برخوردار در این برنامه در اولویت قرار دارند.

جندقی همچنین از مشارکت اهالی و دهیاری روستا، پیگیری و مساعدت نمایندگان مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار گرگان در اجرای این طرح عمرانی تشکر کرد و گفت: برای اجرای این طرح حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.