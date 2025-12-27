پرسپولیس به احتمال زیاد با درخواست اوسمار مذاکرات خود را برای جذب بازیکن تیم فوتبال شمس آذر آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از جلسۀ اوسمار با مسئولان پرسپولیس برای نقلوانتقالات زمستانی، مشخص شد که او علاوهبر دفاع راست، مهاجم و هافبک، بهدنبال یک بازیکن در پست دفاع چپ است.
در این خصوص گفته میشود که باشگاه احتمالاً باب مذاکره با فرزین معاملهگری بازیکن شمسآذر را باز خواهد کرد.
البته احتمال میرود مجتبی فخریان بازیکن فصل قبل شمس آذر که به تیم فوتبال پرسپولیس پیوسته بود با این بازیکن معاوضه شود، اما هنوز باشگاه به صورت رسمی در این مورد اظهار نظری نداشته است.
گفته میشود شمس آذریها بی میل نیستند که دوباره فخریان را از پرسپولیس بگیرند و در این در حالی است که این بازیکن در پرسپولیس فرصت بازی نداشته است.